川普禁陸製機器人進口 列管人型、四足機型及電源逆變器

川普政府28日宣布，禁止中國大陸新型機器人與電源逆變器（power inverter）進口，以保護美國人工智慧（AI）建置熱潮免於國家安全威脅，並引導AI與機器人供應鏈回流美國。該紙禁令，將重擊大陸宇樹科技，台廠部分機械業者與太陽能逆變器業者，則有機會迎接轉單潮。

美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）指出，經白宮跨部會國安小組評估後，即刻起擴大管制進口品項的「涵蓋清單」（Covered List），新增所有外國製造的「先進機器人裝置」與「電源逆變器」，國安小組認為，這些外國製造、無論生產國為何的裝置，「對美國的國家安全與美國人民的安全，構成無法接受的風險」，會造成供應鏈弱點，從而擾亂美國經濟、國家安全與網路安全。

川普對陸商品禁令概況

被納入「涵蓋清單」的設備，在輸入美國前不能取得FCC的設備許可，因而無法在美國市場銷售。這項禁令即刻生效，適用還沒發布的型號，但FCC也有權撤銷已上市型號的銷售許可。

路透引述知情人士指出，FCC預料將豁免許多非中國大陸供應商於限制外，如同最近針對外國製無人機和路由器的做法。

FCC認定的先進機器人裝置，包含自主行動機器人、人形機器人及四足機器人，能夠運動、迴避障礙物、導航或在地面行走，且能根據指令、感測器資料或其任意組合，在離人類操作員或監督人員一段距離內運作，設備與地面站或對接站的總重量超過4.4磅（約2公斤）。

這些限制顯示川普政府希望保護美國AI供應鏈，能免於中國大陸干擾、竊取資料及網路攻擊的威脅，同時推動企業將生產轉移到美國，避免重蹈稀土過度仰賴大陸的覆轍。

Counterpoint研究公司數據顯示，這次機器人禁令預估衝擊擁有全球近20%市占的宇樹科技。大陸外交部發言人毛寧昨天喊話，保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。