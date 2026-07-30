第一島鏈當自家後院...中俄艦隊再繞日本列島

四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示出已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動的能力。

日本防衛省統合幕僚監部昨日發布訊息指出，廿七日確認中國海軍以及俄羅斯海軍共計四艘艦艇，自宗谷海峽向西航行。從日方公布的中俄航艦編隊航跡圖上來看，中俄海軍七月十六日經沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽進入西太平洋，十九日航經沖之鳥礁附近海域，廿一日抵達北海道東南方外海，廿三至廿五日沿日本太平洋一側一路北上，廿七日則經宗谷海峽進入日本海，完成幾乎繞日本列島一圈的航程。

據新華社昨傍晚消息，中俄海軍海上聯合巡航艦艇編隊昨日抵達俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴），此次聯合巡航結束。編隊由中共海軍飛彈驅逐艦開封艦、鞍山艦和綜合補給艦可哥西里湖艦，俄羅斯海軍凜冽號護衛艦組成。巡航期間雙方共同開展了艦載直升機互降、聯合反恐、人道主義救援、臨檢拿捕等課目演練。

中共艦艇開展多項實戰化課目演練，並表示此次聯合巡航旨在共同應對海上安全威脅，無關當前國際和地區局勢。

中俄海軍艦艇編隊首次聯合繞行日本列島，是二○二一年十月中俄「海上聯合—二○二一」演習結束後。而此次聯合巡航另一特殊之處在於十九日凌晨，兩軍曾在日本沖之鳥島（沖之鳥礁）附近日本主張的專屬經濟區內進行實彈射擊演習。據日本防衛省表示，這是首次確認並對外公布中共軍艦在日本專屬經濟區內實施實彈射擊。

日前央視軍事觀察員魏東旭在節目中表示，中俄兩國海軍舉行聯合演習要出第一島鏈，通過重要海峽通道到太平洋相關區域，傳遞了非常明確的信號：所謂的火力封鎖不可能困住中俄兩國的海上力量。