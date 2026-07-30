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兩岸班機復航 航線載客率97% 國台辦：台方應取消不合理限制

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
大陸國台辦發言人陳斌華。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。記者陳宥菘／攝影

七月以來，大陸航空公司恢復、新增了四條兩岸直航航線，大陸國台辦發言人陳斌華昨透露，最高載客率高達百分之九十七，並再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

陳斌華指出，一日，大陸東方航空恢復運營成都至台中航線，迄今已執行七個往返班次，平均客座率（載客率）為百分之九十五﹔四日春秋航空恢復運營寧波至高雄航線，已執行五個往返班次，平均客座率為百分之八十七﹔廿三日，山東航空恢復運營青島至台中航線首班客座率為百分之九十七﹔廿八日，浙江長龍航空恢復運營成都至台中航線。

陳斌華並指，大陸方面推動全面恢復兩岸空中直航正常化的態度是積極且明確的，籲台方「正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心」。據陸方統計，今年上半年兩岸空中直航旅客三一三點七八萬人次，年增百分之十五。

台灣目前共開放十五個大陸定期航班航點，遠低於疫情前水準，陸方多次呼籲全面恢復兩岸空中客運直航正常化，具體包括恢復烏魯木齊、西安等五個航點，陸委會則以沒有航空公司申請等為由，給軟釘子回應。

此外，已轉往商界發展的民進黨籍前農委會副主委李退之，被披露近年多次赴陸洽商，民進黨創黨元老、海基會前董事長洪奇昌也數次赴陸參訪。被問到他們是否具有訊息傳遞的角色，陳斌華回應指，「兩岸同胞是一家人」，常來常往、走進走親，是大勢所趨、人心所向，並稱台灣民眾只要願意參與兩岸交流合作，「不搞分裂活動」，陸方對他們來大陸觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。

李退之曾於二○一七年至二○一九年間擔任農委會副主委，並在二○一九年民進黨總統初選期間擔任賴清德陣營競選發言人，之後逐漸淡出政壇並轉往大陸經商。日前有週刊報導李疑似對外打著「賴清德舊屬」及「梁文傑同學」等名號，宣稱可以透過管道協助台商解決問題。不過陸委會副主委梁文傑日前表示，對方從未與他提過對岸或台商。

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