聽新聞
0:00 / 0:00

美禁進口陸機械人、電力逆變器 「有危害國安疑慮」

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
陸機械人近年發展快速。圖為深圳大陸機械人格鬥聯賽。圖／取自微博
陸機械人近年發展快速。圖為深圳大陸機械人格鬥聯賽。圖／取自微博

美國公布針對中國新型機械人和電力逆變器的進口禁令，以保護美國人工智慧（AI）產業發展免受國家安全威脅，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。大陸則表示堅決反對，並稱將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

據路透社，美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間廿八日公布，禁止進口中國製造的新型人形機械人和四足機械人，以及併網電力逆變器。FCC表示，這些設備可能造成供應鏈脆弱性，並帶來威脅美國關鍵基礎設施的網絡安全風險。該機構並指出，外國製造的機械人可能被敵對國家用於監視美國民眾、提升外國情報機構能力，甚至遠程控制機械人本身。

路透社引述美國官員稱，美國總統川普已經明確表示，美國必須為機械人設備、電力逆變器等關鍵和新興技術建立獨立且安全的供應鏈。

昨日大陸外交部發言人毛寧回應指出，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念打壓中國企業。保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者的利益。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。大陸駐美國大使館也敦促美國停止抹黑中國企業，以及停止以制裁進行威脅。

大陸官媒「證券時報」引述一家逆變器上市公司高管表示，從現有訊息來看，禁令將不再批准新的逆變器型號在美國進行認證，因此禁令主要是對未來的產品銷售有影響，已獲認證的產品型號仍可以銷往美國市場。不過該高管也承認，由於美國市場政策多變，公司也在跟進相關市場研究以進一步評估。

電力 供應鏈 脆弱 大陸 川普 AI

延伸閱讀

美國禁「先進機器人設備」 陸外交部批：保護主義提升不了競爭力

中美AI戰線再擴大 川普禁止陸人形機器人與逆變器進入美國

上海交大、復旦都入列...美擴大科研管制 陸商務部：停止無端抹黑

補貼不是問題… 點名美晶片、歐盟汽車 中國萬字駁產能過剩

相關新聞

謝鋒直言台灣是紅線 五角大廈：不尋求與中國發生衝突

大陸駐美大使館廿八日舉辦共軍建軍九十九年招待會，到場致詞的美國國防部副助理部長史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」，並重申「我們不尋求與中國發生衝突」。

美黑名單納復旦、上海交大 陸批泛化國安「停止抹黑科研機構」

美國國防部日前更新《國防授權法》第一二八六條名單，新增復旦大學、上海交通大學等八十八家大陸機構，大陸商務部昨批評美方不斷泛化國家安全概念，並要求停止對中國科研機構無端抹黑。

美禁進口陸機械人、電力逆變器 「有危害國安疑慮」

美國公布針對中國新型機械人和電力逆變器的進口禁令，以保護美國人工智慧（AI）產業發展免受國家安全威脅，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。大陸則表示堅決反對，並稱將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

兩岸班機復航 航線載客率97% 國台辦：台方應取消不合理限制

七月以來，大陸航空公司恢復、新增了四條兩岸直航航線，大陸國台辦發言人陳斌華昨透露，最高載客率高達百分之九十七，並再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

第一島鏈當自家後院...中俄艦隊再繞日本列島

四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示出已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。