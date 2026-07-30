美禁進口陸機械人、電力逆變器 「有危害國安疑慮」

美國公布針對中國新型機械人和電力逆變器的進口禁令，以保護美國人工智慧（AI）產業發展免受國家安全威脅，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。大陸則表示堅決反對，並稱將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

據路透社，美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間廿八日公布，禁止進口中國製造的新型人形機械人和四足機械人，以及併網電力逆變器。FCC表示，這些設備可能造成供應鏈脆弱性，並帶來威脅美國關鍵基礎設施的網絡安全風險。該機構並指出，外國製造的機械人可能被敵對國家用於監視美國民眾、提升外國情報機構能力，甚至遠程控制機械人本身。

路透社引述美國官員稱，美國總統川普已經明確表示，美國必須為機械人設備、電力逆變器等關鍵和新興技術建立獨立且安全的供應鏈。

昨日大陸外交部發言人毛寧回應指出，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念打壓中國企業。保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者的利益。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。大陸駐美國大使館也敦促美國停止抹黑中國企業，以及停止以制裁進行威脅。

大陸官媒「證券時報」引述一家逆變器上市公司高管表示，從現有訊息來看，禁令將不再批准新的逆變器型號在美國進行認證，因此禁令主要是對未來的產品銷售有影響，已獲認證的產品型號仍可以銷往美國市場。不過該高管也承認，由於美國市場政策多變，公司也在跟進相關市場研究以進一步評估。