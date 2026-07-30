謝鋒直言台灣是紅線 五角大廈：不尋求與中國發生衝突

大陸駐美大使館廿八日舉辦共軍建軍九十九年招待會，到場致詞的美國國防部副助理部長史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」，並重申「我們不尋求與中國發生衝突」。

據美國國防部，史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」。在赫塞斯部長領導下，我們正在積極修復一度中斷的兩軍溝通管道，並取得了清晰、穩定的進展，美方採取了一種新的軍事關係方式，即建立在坦誠、尊重和清晰的對話之上，真誠地希望緩和局勢。

他並指，在太平洋地區，美國的國防戰略為該部提供了明確的指導，使其能夠創造必要的軍事條件，以實現該地區「持久而有利的力量平衡」，「我們不能對該地區置身事外」。

但他也重申，「我們不尋求與中國發生衝突」。維持暢通的軍事溝通管道能降低誤解風險，防止誤判。在過去的十八個月裡，雙方專業防務交流變得更加有成效，包括他與中共駐美國防武官劉展少將的頻繁會面以及每年與中共軍委國際軍事合作辦公室葉江少將的會面。而高階領導交流進一步鞏固了這一進程。

據大陸駐美大使館官網昨日消息，大陸駐美大使謝鋒表示，中美關係企穩向好的勢頭得來不易，應當倍加珍惜，最重要的是採取行動不折不扣落實元首會晤共識，把「中美建設性戰略穩定關係」新定位轉化為實實在在的舉措。他並警告稱，「台灣、民主人權、道路制度及發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰」。「台獨」與台海和平水火不容，美方應恪守一中原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。