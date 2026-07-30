聽新聞
0:00 / 0:00

謝鋒直言台灣是紅線 五角大廈：不尋求與中國發生衝突

聯合報／ 記者張鈺琪廖士鋒／綜合報導
陸駐美大使謝鋒。圖／取自中國駐美國大使官網
陸駐美大使謝鋒。圖／取自中國駐美國大使官網

大陸駐美大使館廿八日舉辦共軍建軍九十九年招待會，到場致詞的美國國防部副助理部長史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」，並重申「我們不尋求與中國發生衝突」。

據美國國防部，史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」。在赫塞斯部長領導下，我們正在積極修復一度中斷的兩軍溝通管道，並取得了清晰、穩定的進展，美方採取了一種新的軍事關係方式，即建立在坦誠、尊重和清晰的對話之上，真誠地希望緩和局勢。

他並指，在太平洋地區，美國的國防戰略為該部提供了明確的指導，使其能夠創造必要的軍事條件，以實現該地區「持久而有利的力量平衡」，「我們不能對該地區置身事外」。

但他也重申，「我們不尋求與中國發生衝突」。維持暢通的軍事溝通管道能降低誤解風險，防止誤判。在過去的十八個月裡，雙方專業防務交流變得更加有成效，包括他與中共駐美國防武官劉展少將的頻繁會面以及每年與中共軍委國際軍事合作辦公室葉江少將的會面。而高階領導交流進一步鞏固了這一進程。

據大陸駐美大使館官網昨日消息，大陸駐美大使謝鋒表示，中美關係企穩向好的勢頭得來不易，應當倍加珍惜，最重要的是採取行動不折不扣落實元首會晤共識，把「中美建設性戰略穩定關係」新定位轉化為實實在在的舉措。他並警告稱，「台灣、民主人權、道路制度及發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰」。「台獨」與台海和平水火不容，美方應恪守一中原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

五角大廈 衝突 大使館 共軍 赫塞斯 中共

延伸閱讀

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

上海交大、復旦都入列...美擴大科研管制 陸商務部：停止無端抹黑

大陸對台灰色地帶脅迫加劇 美學者：美國應改採「結構性模糊」

美伊連2天停火 川普暫緩攻擊為談判留空間

相關新聞

美黑名單納復旦、上海交大 陸批泛化國安「停止抹黑科研機構」

美國國防部日前更新《國防授權法》第一二八六條名單，新增復旦大學、上海交通大學等八十八家大陸機構，大陸商務部昨批評美方不斷泛化國家安全概念，並要求停止對中國科研機構無端抹黑。

謝鋒直言台灣是紅線 五角大廈：不尋求與中國發生衝突

大陸駐美大使館廿八日舉辦共軍建軍九十九年招待會，到場致詞的美國國防部副助理部長史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」，並重申「我們不尋求與中國發生衝突」。

美禁進口陸機械人、電力逆變器 「有危害國安疑慮」

美國公布針對中國新型機械人和電力逆變器的進口禁令，以保護美國人工智慧（AI）產業發展免受國家安全威脅，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。大陸則表示堅決反對，並稱將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

兩岸班機復航 航線載客率97% 國台辦：台方應取消不合理限制

七月以來，大陸航空公司恢復、新增了四條兩岸直航航線，大陸國台辦發言人陳斌華昨透露，最高載客率高達百分之九十七，並再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

第一島鏈當自家後院...中俄艦隊再繞日本列島

四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示出已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。