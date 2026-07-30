美黑名單納復旦、上海交大 陸批泛化國安「停止抹黑科研機構」

美國國防部日前更新《國防授權法》第一二八六條名單，新增復旦大學、上海交通大學等八十八家大陸機構，大陸商務部昨批評美方不斷泛化國家安全概念，並要求停止對中國科研機構無端抹黑。

此次最新的《國防授權法》第一二八六條更新名單，將來自中國大陸、俄羅斯和伊朗的一百三十家高等院校及科研機構，其中包含八十八家中國大陸機構，復旦大學、上海交通大學等多所大學首次遭列入。自二○二六財年起，美國國防部將禁止使用聯邦資金支持與名單內機構進行的基礎研究合作。

美國國防部廿三日於官網發布的聲明表示，被列入名單的機構已被確認從事相關活動，增加美國政府資助的研究與開發成果遭挪用的可能性。此類挪用行為直接威脅美國國家安全及科學研究的完整性，建議美國國內研究人員、學術機構及產業夥伴，在考慮與名單上的任何機構進行合作時，應保持高度審慎。

大陸商務部昨日在官網以「答記者問」形式表示，美方不斷泛化國家安全概念，人為設置歧視性壁壘，將科研合作政治化、武器化、工具化，阻礙中美科研領域交流合作，這與全球科技創新合作大勢背道而馳。大陸商務部稱，中方敦促美方停止對中國科研機構無端抹黑，盡快糾正錯誤做法，為中國科研機構提供公平、公正、非歧視待遇。中方將採取必要措施，維護中方科研機構的正當合法權益。

過去美國的科研管制，主要集中於與中國軍方聯繫密切的高校，但此次更新將更多傳統民用與綜合性研究型大學納入，包括山東大學、重慶理工大學、杭州電子科技大學等。美國之音報導稱，分析指出，這反映出美國國防部認為，軍民融合的人才與科研體系，已不限於傳統被指定為國防院校的學校。

近年美國相關政策措施的研議已有不少，如去年美國國會提出「SAFE法案」，計畫禁止美國科學家與被認定為「敵對國家」的研究機構開展合作。今年五月則又有美國國家科學基金會（NSF）研議自新財政年度起限制受聯邦資助的研究項目，不得使用NSF經費與被美國政府列入「受限實體」名單的機構及其雇員合作。