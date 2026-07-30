陸官方制定反網路暴力法 新法草案公開徵求意見

中國官方今天發布「反網絡暴力（網路暴力）法」草案，公開徵求意見。違反規定的網路服務提供者，造成特別嚴重影響、特別嚴重後果者，最高可面臨人民幣1000萬元（新台幣4785萬元）罰款。

上述情形的直接負責主管人員和其他直接責任人最高可被罰100萬元。當局還可併處責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站或應用程式、吊銷業務許可證或營業執照。

新加坡聯合早報報導，「反網絡暴力法（徵求意見稿）」中定義「網暴」是指通過網路對個人或組織集中、持續實施的侵害名譽權、隱私權、個人資訊等權益的活動，包括侮辱謾罵、造謠誹謗、煽動仇恨、違法洩露個資、網路騷擾和恐嚇等。

在平台責任方面，網路服務提供者必須建立網暴監測預警機制和防護功能。一旦發現風險，需採取流量限制、添加網暴標籤、一鍵取證等措施，對嚴重違規帳號建立黑名單並且禁止重新註冊。

「反網絡暴力法（徵求意見稿）」共7章60條。