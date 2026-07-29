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陸「反網絡暴力法」徵求意見稿 境外組織、個人涉網暴也將究責

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
為了預防、制止和懲治網路暴力，加強反網路暴力工作，保護個人、組織的合法權益，維護國家安全和社會公共利益，中央網信辦與相關部門起草《中華人民共和國反網絡暴力法（徵求意見稿）》。圖／取自微信
為了預防、制止和懲治網路暴力，加強反網路暴力工作，保護個人、組織的合法權益，維護國家安全和社會公共利益，中央網信辦與相關部門起草《中華人民共和國反網絡暴力法（徵求意見稿）》。圖／取自微信

中國國家網信辦29日公布《反網絡暴力法（徵求意見稿）》，要求平台落實實名制、風險預警及刪文限流等措施，並可對涉網暴帳號祭出黑名單、禁止重新註冊等處置。草案也規定，境外組織、個人針對大陸境內實施的網路暴力活動，也能依規處理和追究責任。

中央網信辦微信公眾號「網信中國」29日發布，為了預防、制止和懲治網路暴力，加強反網路暴力工作，保護個人、組織的合法權益，維護國家安全和社會公共利益，與相關部門起草《中華人民共和國反網絡暴力法（徵求意見稿）》，共7個章節、59條。

徵求意見稿顯示，「網路暴力」包括集中發布含有侮辱謾罵、造謠誹謗、煽動仇恨、挑動對立、威逼脅迫、歧視偏見等內容的資訊；違法集中發布他人個人資訊；持續進行網路恐嚇、網路騷擾等；其他侵害合法權益的網路暴力活動。

在平台治理方面，應該要要求使用者提供真實身份資訊，採取風險行為警示、流量限制、暫停資訊更新等措施，在顯著位置添加網路暴力風險標籤。若發現網路暴力資訊，應立即停止傳輸，採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等處置措施。

此外，對存在組織、煽動發布網路暴力資訊，以及利用網路暴力活動實施行銷炒作等情形的網路帳號，平台應該依法依約採取列入黑名單、禁止重新註冊等處置措施。

值得注意的是，該徵求意見稿也對境外人士作出規範。意見稿指出，境外的組織、個人針對中華人民共和國境內實施的網路暴力活動，依照本法有關規定處理和追究責任。

中國信息通信研究院副院長王志勤指出，人肉開盒（肉搜並公佈個資）、造謠圍攻、流量裹挾等網路暴力問題多發頻發，嚴重侵害個人和組織的合法權益，危害國家安全和社會公共利益。

「中國青年報社」社會調查中心2023年調查，對1000名受訪青年進行的一項調查顯示，65.3%的受訪青年表示自己或周圍人遭遇過網路暴力，71.9%的受訪青年覺得網路暴力越來越頻繁。

黑名單 網路 中華人民共和國

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