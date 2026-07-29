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陸批評上海團來台受阻 陸委會：准駁為內政事務
台北市政府原擬邀請上海團來台出席小貓熊見面會，被認定有統戰疑慮。國台辦批評，「無理刁難、無禮拒絕」；陸委會回應，陸籍人士來台交流准駁為內政事務，中共無權置喙。
台北市政府與上海市政府於2024年在雙城論壇簽署小貓熊物種交流合作備忘錄（MOU），2隻小貓熊今年6月6日凌晨抵達台北市立動物園，今天對外亮相。台北市政府原擬邀請上海市台辦訪團來台參與小貓熊見面會未能成行，原因為陸委會認定有統戰疑慮。
中國大陸國台辦發言人陳斌華今天上午在例行記者會上批評，民進黨對於上海贈送方派員參加見面儀式「無理刁難、無禮拒絕，暴露其台獨本性和對抗思維」。民進黨阻撓兩岸正常交流合作、破壞兩岸關係的作法，必遭台灣民眾反對與唾棄。
陸委會今天下午回應，中共一方面不斷對台施壓，在台灣周遭海域「宣示有主權與管轄權」，透過執法巡航對台步步進逼；另一方面又透過軟性的動物保育交流，使民眾對於中共的威脅感到鬆懈，相關考量已經向台北市政府溝通說明。
陸委會強調，中國大陸人士來台交流的准駁為內政事務，中共無權置喙。
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