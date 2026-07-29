陸批評上海團來台受阻 陸委會：准駁為內政事務

負責推動美國本土無人機產業發展的五角大廈官員坦言，美國目前仍處於打造境內無人機產業的初期、也是最艱難階段，產量僅相當於烏克蘭的一小部分。在美國政府不斷收緊「去中國化」規定、要求無人機必須使用美國製造零部件的情況下，美國產量仍僅為烏克蘭的一小部分，要趕上烏克蘭的戰時產能，仍需數年時間。

2026-07-29 14:29