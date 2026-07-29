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7月底政治局會議 預料研判經濟、敲定五中

中央社／ 台北29日電

預料本週召開的中共中央政治會議，是年度重要的年中關鍵會議，將總結上半年發展情況、部署下半年工作，估計將聚焦兩大方向：研判統籌下半年經濟工作，並可能確定20屆五中全會（中共第20屆中央委員會第5次全體會議）的召開時間。

香港星島日報報導，自2013年以來，每年7月底的政治局會議，均將分析當前經濟形勢、部署下半年經濟工作作為首要議題。總結上半年經濟運行優缺點，針對內外環境變化、市場波動、民生發展等問題，明確下半年宏觀調控基調、政策發力方向等，為實現全年社會經濟發展各項指標，進一步鞏固政策底盤，這一安排已成慣例。

今年上半年，根據中國國家統計局，第一季經濟成長率5%、第二季下降至4.3%，上半年年增4.7%，仍處於全年經濟成長目標4.5%至5%的區間內。

據指出，受惠於AI硬體、新能源產品需求，上半年進出口總額創同期新高，但房地產、民間投資拖累明顯，居民消費信心修復偏慢。7月13日，中國國務院總理李強在經濟形勢專家和企業家座談上提出，「加大逆週期調節力度，用好用足存量政策，預研儲備增量政策」。

除部署經濟工作外，敲定五中全會召開時間，可能是這次政治局會議另一焦點。根據慣例，五中全會通常在秋季舉行，考慮到11月深圳召開APEC峰會，中共中央領導人將南下出席，10月召開五中全會的機會較高。

過往五中全會通常審議關於「五年規劃」的綱要建議，但去年四中全會已完成相關議程，新一份「五年規劃」也於今年初通過，因此，今年五中全會的主要會議內容暫時仍未明朗。比較肯定的是，將處理遞補中央委員、追認馬興瑞等落馬高官開除黨籍等人事問題。

會議 政治 中共

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