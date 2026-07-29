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美國禁「先進機器人設備」 陸外交部批：保護主義提升不了競爭力

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，將外國生產的先進機器人設備納入進口限制，包括人形機器人、四足機器人等。大陸外交部29日表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念、打壓中國企業，並批評保護主義無法提升美國競爭力。此為毛寧資料照。美聯社
美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，將外國生產的先進機器人設備納入進口限制，包括人形機器人、四足機器人等。大陸外交部29日表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念、打壓中國企業，並批評保護主義無法提升美國競爭力。此為毛寧資料照。美聯社

中美科技競爭戰線再擴大。美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，將外國生產的先進機器人設備納入進口限制，包括人形機器人、四足機器人等。由於大陸近年積極佈局相關領域，相關措施引發北京不滿。對此，大陸外交部29日表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念、打壓中國企業，並批評保護主義無法提升美國競爭力

大陸外交部29日下午舉行例行記者會，由發言人毛寧主持。針對彭博提問，美國FCC宣布對外國生產的「先進機器人設備」實施進口限制，包括人形機器人等，中國大陸在這一領域占據主導地位。中方對此有何評論？

毛寧表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業。她強調，保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

此前，路透、法新社等外電報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間28日公布一項針對中國新型機器人和逆變器（Power Inverter）的禁令指出，要將外國生產的先進機器人設備，包括人形機器人、四足機器人，以及可將再生能源、電池系統連接至電網與資料中心設備的聯網型電力逆變器納入管制，禁止中國大陸新機型進口。據了解，相關禁令原就包括部分種類的無人機，以及中企華為和中國電信等。

FCC在聲明中表示，相關設備可能造成供應鏈漏洞，危及美國經濟與國家安全，並帶來威脅美國關鍵基礎設施的網路安全風險。FCC共和黨籍主席卡爾（Brendan Carr）則補充，FCC將持續確保美國關鍵供應鏈安全。

報導並指出，上述這項禁令僅適用於新型號產品，不影響已在美國售出或獲准的現有產品。有美國官員對此說明稱，禁令涵蓋全機組裝完成的機器人，以及於美國組裝但零組件有超過35%來自國外的產品。

外交部 競爭力 機器人 人形機器人

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