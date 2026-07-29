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藍普頓《從冷戰到冷戰》中文版出版 童振源：提醒世人的和平之書

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
藍普頓（右）《從冷戰到冷戰：與美中關係同行》中譯本出版，駐新加坡代表童振源形容，這是一份近乎史無前例的整合性歷史資料。圖／童振源提供
藍普頓（右）《從冷戰到冷戰：與美中關係同行》中譯本出版，駐新加坡代表童振源形容，這是一份近乎史無前例的整合性歷史資料。圖／童振源提供

美國的中國研究泰斗藍普頓（David M. Lampton）《從冷戰到冷戰：與美中關係同行》（Living U.S.-China Relations: From Cold War to Cold War）中譯本今天出版，台灣駐新加坡代表童振源指出，這本書的珍貴之處，在於藍普頓長期站在第一線，並以驚人的紀錄能力保存大量談話與觀察。讀者不只能看到政策結果，更能理解不同時代的思考與選擇。童振源形容，這是一部兼具歷史厚度、學術價值與現實關懷的作品，也是一份提醒世人的和平之書。

藍普頓的職涯橫跨大學、智庫、非政府組織與政策社群。他曾任教於俄亥俄州立大學及約翰霍普金斯大學高等國際研究學院（SAIS），主持中國研究計畫，並於1988年至1997年擔任美中關係全國委員會會長。童振源是藍普頓在SAIS指導的第一位博士生。

童振源表示，藍普頓的外交思考以美國國家利益為核心，但並不是冷酷的權力算計，而是建立在知識、同理心，以及對自身能力與弱點的準確認知之上。他所說的同理心，不是放棄原則或迎合對方，而是理解對方如何思考、為何如此思考。只有理解對方的立場、動機、利益與價值，談判與政策才可能有效；理解與堅持，從來不是互相矛盾。

童振源認為，這種態度也體現在藍普頓對美中雙方的批判。他反對以「民主對抗威權」的僵化框架完全定義美中關係，認為這會壓縮妥協與對話空間。他也批評美國耗費大量資源於海外戰爭，卻忽略基礎建設、教育、創新與產業競爭力；反華情緒及學術交流汙名化，也將傷害美國吸引全球人才的優勢。

另一方面，藍普頓對中國也毫不迴避。他認為，習近平時代的權力過度集中、國家安全控制與意識形態箝制，可能帶來體制倒退與戰略誤判；中國在新冠疫情期間缺乏透明，對台政策日益缺乏耐心，以及與俄羅斯建立所謂「無上限夥伴關係」，也都增加國際孤立、誤判與衝突的風險。

在藍普頓看來，美中互動是兩個強大民族追求安全、尊嚴與福祉的複雜競合。未來若要避免衝突，必須在「嚇阻」與「再保證」之間取得平衡。過度強調嚇阻，可能加深恐懼與敵意，甚至點燃戰火；成熟戰略必須讓對方理解，競爭並不等於追求其政權崩解。

藍普頓也主張，即使雙邊關係陷入最低潮，仍不能中斷溝通。愈是危機時刻，愈需要坦率、誠實且持續的對話；同時應深化人民、學術界、地方政府與社會之間的交流，並在氣候變遷、公共衛生與經濟穩定等全球議題上維持合作。外交的終極目標，是避免戰爭、降低誤判，並為人民創造安全與繁榮。

在台海問題上，藍普頓主張各方保持克制：中國不應動武，美國不應支持片面改變現狀，兩岸則應建立互信措施。這不是對任何一方退讓，而是對和平、人民安全與區域繁榮負責。台海和平不只是兩岸議題，更是國際社會的共同利益。

童振源表示，當前美中關係正走向結構性對抗，《從冷戰到冷戰：與美中關係同行》是一份近乎史無前例的整合性歷史資料。期待它的出版，能為美國、中國、台灣乃至整個國際社會帶來啟發，避免不必要的誤判與對抗，促進世界更長遠的和平與繁榮。

冷戰 和平 童振源

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