【重磅快評】人民已用腳丈量大陸 別再拿失聯恐嚇他們

陸委會主委邱垂正到立法院又再釋放一些語焉不詳的數字。他說，2024年1月至今年7月，國人赴陸失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人。還說，去年通報人數就達221人，是2024年的4倍，國人赴陸風險急遽攀升。

老子在《道德經》上說，「民不畏死，奈何以死懼之！」放到今天，同一個道理，台灣民眾一點不害怕赴陸風險，奈何陸委會卻老是以失聯恐嚇民眾。

怎知台人不畏赴陸？2024年按大陸入出境部門統計，台灣民眾赴陸達402.3萬人次，但2025年一下就拔高到489.18萬人次。這剛好匹配了邱垂正的數據，兩者數字一疊加，就只能解釋：愈多人失聯，台灣人就愈往大陸跑。「失聯？跟我沒關係！」

但人民卻已生出一個很深的納悶：我們並不擔憂那一點赴陸的風險，賴政府幹嘛老是以失聯嚇我們？

說邱垂正語焉不詳更不是無的放矢，一份報告裡，竟將失聯、被留置與限制人身自由，夯不啷噹一股腦地合在一起計算，只是為了放大加總後的數字，好讓人們的擔憂能多升高一分。但這三種不同類別的情狀，根本沒有清晰的定義，所以人們該擔心哪一類？失聯、留置還是被限制自由？

定義既不明確，很可能一個人就可被同時歸屬三類情況，例如某甲先是失聯了三天，後來家屬跟他聯繫上了，但情況卻是他已被大陸公安留置進行相關案件的盤問；接著，他又被認定確有涉案嫌疑而遭羈押，於是他就又可以被放到「限制人身自由」的欄目裡，那這個人是否被統計了三次？

從梁文傑開始，陸委會近期一直釋放所謂失聯的敘事，目的是在塑造中國大陸是一個專制威權、不文明、任意拘押入境人士的恐怖魔域，以減低、嚇阻台灣民眾已重新被激活的赴陸熱情。

就像前文提及的數字，2024年到2025年短短一年之間，赴陸人次就多出了約87萬人次。而今年上半年僅半年過去，赴陸人數更已達到285萬人次；照此趨勢下去，今年全年超過550萬人次，甚至逼近600萬人次，將是大概率事件。

按過去陸方披露的數字，台灣民眾赴陸最高峰應是2018年，當年突破600萬人次。但2019年底開始一直到2023年初的三年新冠疫情，將兩岸往來打入谷底，這為民進黨早就意欲隔絕兩岸的企圖，像是從天上掉下了一份大禮。

如今，就在賴清德2024年上台後，竭盡全力地刻意壓抑兩岸交流，不但不准重開赴陸旅行團，更拒絕大陸恢復更多疫情前即已開通的兩岸航點，還請八炯、閩南狼等各種虛構對岸的恐怖細節、又對陸配施以醜惡的賤民化作為情況下，赴陸人數卻仍然迅速恢復到接近過去最高峰的高點，賴政府恐怕不只是傻眼而已，想必更是焦慮萬分。

其焦慮的核心在於，當民眾赴陸恢復熱潮，兩岸就算只是台灣民眾單方面赴陸達到甚至超越疫情水平，民進黨所構築的信息繭房仍然會被沖破，其所營造的民主堡壘對抗威權壓迫的敘事就會快速瓦解，而它以為已被其永遠焊死的鐵票倉就會開始鬆動，它政權旁落的時間就將進入倒數。

相對於2019年之前的中國，大陸如今在許多前沿科技與應用，以及西方國家原占領的製造高地，譬如新能源汽車，都已從藉藉無聞到引領風騷。2019年的中國沒有自行建造的太空站、嫦娥5號還未從月球取回月壤，其汽車出口甚至還落於韓國之後；但如今的中國不只是完成了網繫回收一級火箭，人形機器人馬拉松奔跑速度超越人類的世界紀錄保持者，它的AI公司更屢次創造DeepSeek與Kimi時刻，讓矽谷與華爾街震驚不已。

這些變化就像經久不歇的涓滴，分分秒秒地在改變台灣人民觀看彼岸的思維，賴清德卻試圖用上世紀的冷戰心靈與口吻，對人民說教。

人民已經實地用腳去丈量大陸，也在告訴這個政府，恐嚇他們是無效的！如果賴政府繼續用這個昏招去糊弄、欺騙人民，小心他們真地拿起手上投票，將這個失能政府轟下台。