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延遲多時 韓媒：王毅有望下月訪南韓 或晤李在明

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2025年9月，大陸外長王毅（右）在北京和南韓外長趙顯會談。新華社
2025年9月，大陸外長王毅（右）在北京和南韓外長趙顯會談。新華社

南韓媒體報導，大陸外交部長王毅有望於8月19日至20日訪問南韓，若行程敲定，將與南韓外交部長趙顯舉行會談，並有望拜會南韓總統李在明，就雙邊關係及朝鮮半島局勢等議題交換意見，這也將是李在明今年1月訪問大陸後，陸方外交安全部門最高層級官員首度訪韓。

韓聯社29日報導，韓中兩國一直就王毅訪韓事宜保持協調溝通，近期已就上述日程安排形成共識。若王毅訪韓成行，將與南韓外交部長趙顯舉行會談，就韓中關係、朝鮮半島局勢等議題交換意見。據了解，王毅訪韓期間拜會總統李在明，以及與南韓統一部長官鄭東泳會談等行程，也在協調之中。

報導指出，若王毅如期成行，將是李在明今年1月訪問大陸、與大陸國家主席習近平舉行會談後，大陸外交安全部門最高級別人士首次訪韓。趙顯1月曾表示，正推動韓中外長會談於第一季舉行，但最終未能促成；王毅則於4月對北韓進行六年來首次訪問。

韓媒東亞日報4月曾報導，李在明1月訪陸後，韓方原希望透過陸方高級外交官員回訪，延續韓中關係回溫，但相關訪韓行程一再延後。按慣例，趙顯去年9月訪陸後，應由陸方同級官員回訪，但韓方原訂今年第一季促成會談的目標已落空；南韓國家情報院院長李鍾奭原本規劃的訪陸行程也遭保留，外界解讀與韓中高層互動停滯有關。

而韓媒今日亞洲則提到，南韓執政黨共同民主黨籍議員、也是李在明政務特別顧問的趙正湜，當時將率團低調訪陸，原本代表團成員包括李鍾奭。有南韓外交消息人士稱，這個訪陸團此行是為討論韓中之間多項懸而未決的政治議題，以及改善雙邊關係。

另外，韓民族日報彼時亦指，大陸因南韓修改電子入境申報表涉台表述而推遲王毅訪韓。報導提到，南韓政府3月調整電子入境申報系統，刪除出發地及目的地選項中的「中國（台灣）」表述後，中方對王毅近期訪韓持保留態度。不過，南韓外交部當時否認王毅因涉台問題延後訪韓，強調歡迎王毅訪韓，就落實韓中領袖會談後續措施等進行溝通。大陸外交部則說，希望南韓恪守一個中國原則，反對任何形式「台獨」。

南韓 王毅 李在明

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