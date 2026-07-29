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7月兩岸增加4條航線 陸國台辦：東航成都-台中載客率達95%

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
浙江長龍航空副總裁王玉國28日主持成都—台中航線開航。聯合報系資料照
浙江長龍航空副總裁王玉國28日主持成都—台中航線開航。聯合報系資料照

7月以來，大陸航空公司恢復了4條兩岸直航航線。大陸國台辦發言人陳斌華29日透露，其中東航營運的成都至台中航線，平均載客率高達95%，他並再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

陳斌華29日在例行記者會上指出，7月1日東航恢復營運成都至台中航線，迄今已執行7個往返班次，平均客座率（載客率）為95%；7月4日春秋航空恢復運營寧波至高雄航線，已執行5個往返班次，平均客座率為87%；7月23日，山東航空恢復運營青島客座台中航線，首班客座率為97%；7月28日，浙江長龍航空恢復營運成都至台中航線。

陳斌華表示，為進一步滿足兩岸旅客需求，相關航空公司努力恢復營運兩岸直航航線，並增加運力投入，豐富產品體系，升級中轉服務。例如，兩岸航空公司紛紛把熱點航線執飛機型「更換為較大機型」，進行價格促銷活動，增加航班，推出交通、食宿、文旅聯動的機票優惠產品等。

陳斌華說，他願再次重申，大陸方面推動全面恢復兩岸空中直航正常化的態度是積極的、明確的，希望台灣方面正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

台灣政府目前開放兩岸15個定期航班航點，每周最多可飛420班。陸委會副主委梁文傑上周表示，在浙江長龍航空新增航線班次後，陸方航權配額數就用光了，未來也無法再增加。

東航 航線 台中

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