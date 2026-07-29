小貓熊見面會涉統戰 邱垂正：鬆懈台灣

台北市政府原擬邀上海市訪團來台參加小貓熊見面會，被認涉及統戰，台北市長蔣萬安反問有何相關；陸委會主委邱垂正表示，中共對台步步進逼，這會造成台灣對於中國大陸威脅的鬆懈。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會（陸委會）、海峽交流基金會（海基會）等多個部會單位對於「國人赴陸失聯情況及政府因應作為」進行專題報告。

邱垂正於答詢時回應台北市政府原擬邀上海市訪團來台參加小貓熊見面會涉及統戰一事。

邱垂正表示，台北市政府最開始報告，希望申請上海市台辦主任金梅率團來台，名義為研商2026年台北-上海雙城論壇在台北舉辦相關事宜；行程規劃則是安排小貓熊見面會。

他說，近期中共對台持續施壓，包括在國際社會打壓台灣、在台灣周邊海域執法巡航「宣告對台有主權、管轄權」；在中共對台步步進逼、極限施壓之際，「還配合相關活動？」，試想日本也有送台北市立動物園小貓熊，「為什麼日本就沒有見面會」。

「為什麼這樣就要來搞一個有統戰（性質）的一個見面會，而且是台辦主任來」，邱垂正強調，這不太適合，明明是為了炒熱見面會活動，「這難道不是（有）統戰嫌疑嗎？為什麼你跟其他國家小貓熊交換就不需要見面會？為什麼你要特地為中國大陸」。

邱垂正強調，中國大陸一方面在國際社會打壓台灣，另外一方面又來台灣施展「軟的一手」，這會造成台灣對於來自中國大陸的威脅、敵意的鬆懈，為什麼要讓對岸有這樣的機會，所以對於台北市政府的詢問表達有統戰嫌疑，台北市政府後來也沒有提申請案。

邱垂正重申，若為單純動物園專業人員來台關心小貓熊，這無可厚非；不過那些統戰官員對於台灣過往有種種施壓、不友善行為，對於他們擬來台執行統戰活動，當然會有所質疑，「我們為什麼要同意」。