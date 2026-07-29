快訊

公公狠砍媳40刀！精神醫稱「司法少見」 恐有1狀況

LINE記事本2功能9月14日停止支援 10月強制刪除快備份

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

聽新聞
0:00 / 0:00

小貓熊見面會涉統戰 邱垂正：鬆懈台灣

中央社／ 台北29日電

台北市政府原擬邀上海市訪團來台參加小貓熊見面會，被認涉及統戰，台北市長蔣萬安反問有何相關；陸委會主委邱垂正表示，中共對台步步進逼，這會造成台灣對於中國大陸威脅的鬆懈。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會（陸委會）、海峽交流基金會（海基會）等多個部會單位對於「國人赴陸失聯情況及政府因應作為」進行專題報告。

邱垂正於答詢時回應台北市政府原擬邀上海市訪團來台參加小貓熊見面會涉及統戰一事。

邱垂正表示，台北市政府最開始報告，希望申請上海市台辦主任金梅率團來台，名義為研商2026年台北-上海雙城論壇在台北舉辦相關事宜；行程規劃則是安排小貓熊見面會。

他說，近期中共對台持續施壓，包括在國際社會打壓台灣、在台灣周邊海域執法巡航「宣告對台有主權、管轄權」；在中共對台步步進逼、極限施壓之際，「還配合相關活動？」，試想日本也有送台北市立動物園小貓熊，「為什麼日本就沒有見面會」。

「為什麼這樣就要來搞一個有統戰（性質）的一個見面會，而且是台辦主任來」，邱垂正強調，這不太適合，明明是為了炒熱見面會活動，「這難道不是（有）統戰嫌疑嗎？為什麼你跟其他國家小貓熊交換就不需要見面會？為什麼你要特地為中國大陸」。

邱垂正強調，中國大陸一方面在國際社會打壓台灣，另外一方面又來台灣施展「軟的一手」，這會造成台灣對於來自中國大陸的威脅、敵意的鬆懈，為什麼要讓對岸有這樣的機會，所以對於台北市政府的詢問表達有統戰嫌疑，台北市政府後來也沒有提申請案。

邱垂正重申，若為單純動物園專業人員來台關心小貓熊，這無可厚非；不過那些統戰官員對於台灣過往有種種施壓、不友善行為，對於他們擬來台執行統戰活動，當然會有所質疑，「我們為什麼要同意」。

邱垂正 陸委會 蔣萬安

延伸閱讀

北市府擬邀上海團見證小貓熊 陸委會：有統戰疑慮

上海團來台見證小貓熊亮相遭陸委會回絕 國台辦批無禮：暴露對抗思維

陸委會赴越南考察遭白營批「假考察真觀光」 邱垂正：天大的冤枉

上海團又被封殺！藍轟陸委會沒出息 連可愛小貓熊都怕？

相關新聞

上海團來台見證小貓熊亮相遭陸委會回絕 國台辦批無禮：暴露對抗思維

2024年雙城論壇促成動物交流，上海動物園今年6月移交2隻小貓熊給台北市立動物園，今天由台北市長蔣萬安正式公布名字，外傳北市府原擬邀請上海市台辦訪團來台見證小貓熊對外亮相，但遭陸委會回絕。大陸國台辦今天批評民進黨無理刁難、無禮拒絕，暴露對抗思維，予以譴責。

國人赴陸失聯、遭盤查關押 2年半達402人 邱垂正：風險急遽攀升

陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，國人赴陸失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示國人赴陸風險急遽攀升。

7月兩岸增加4條航線 陸國台辦：東航成都-台中載客率達95%

7月以來，大陸航空公司恢復了4條兩岸直航航線。大陸國台辦發言人陳斌華29日透露，其中東航營運的成都至台中航線，平均載客率高達95%，他並再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

陸公布航行警告：渤海海峽、黃海部分海域今執行軍事任務 禁止駛入

據中國海事局網站，大連海事局發布航行警告，7月29日3時至15時，渤海海峽及黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入；此外，黃海北部部分海域自28日至30日進行實彈射擊，同樣實施禁航措施。

陸委會赴越南考察遭白營批「假考察真觀光」 邱垂正：天大的冤枉

民眾黨團昨（28）日上午質疑陸委會赴越南考察是「假考察、真觀光」。陸委會主委邱垂正今日上午回應，這是「天大的冤枉」，陸委會出訪行程密集且紮實，幾乎不可能安排觀光。

陸委會示警「台青e家」個資外洩風險 國台辦：求職網不用填姓名？

大陸國台辦日前上線「台青e家」服務平台，設置來實習、找工作、去交流、選學校四大板塊，陸委會示警個資外洩風險，指大陸蒐集台灣年輕朋友的個人資料，未來會如何運用不得而知。大陸國台辦29日反嗆相關說法是「無腦言論、蓄意抹黑」，「請問民進黨當局，台灣有不需要填報姓名、投遞履歷的網路求職平台嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。