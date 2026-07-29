陸委會示警「台青e家」個資外洩風險 國台辦：求職網不用填姓名？

大陸國台辦日前上線「台青e家」服務平台，設置來實習、找工作、去交流、選學校四大板塊，陸委會示警個資外洩風險，指大陸蒐集台灣年輕朋友的個人資料，未來會如何運用不得而知。大陸國台辦29日反嗆相關說法是「無腦言論、蓄意抹黑」，「請問民進黨當局，台灣有不需要填報姓名、投遞履歷的網路求職平台嗎？」

國台辦發言人陳斌華29日說，「台青e家」是為台灣青年打造的公益性綜合服務平台，初衷就是搭建數位化便利通道，解決台灣青年來大陸交流、求學、實習、就業資訊不對稱難題，暢通資訊服務管道，讓台青到大陸追夢圓夢更加便利。

陳斌華稱，目前已有近2,000家企業入駐「台青e家」，發布崗位近6,000個。他稱平台堅持以「最小必要原則」填報訊息，依法嚴格保護求職者資料，台青使用「台青e家」不必有任何顧慮。

陳斌華說，民進黨當局越是編造謠言謊言、炒作所謂風險，就越證明「台青e家」契合了台青的需求，觸到了民進黨的痛點。

陳斌華表示，台青有選擇到哪裡發展的自由，哪裡機會多、空間大，自然就會去哪裡。相信廣大台灣青年自會明辨是非，用腳做出選擇。大陸歡迎台灣青年積極使用「台青e家」，將持續完善平台功能，竭誠為台灣青年來大陸發展提供更多便利與支持。