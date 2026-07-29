陸配周滿芝判關8年定讞 國台辦批民進黨：充當台獨打手決不寬貸

台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，一審無罪，更一審改判8年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，陸委會也表示將註銷其台灣身分。大陸國台辦今天批評民進黨極盡打壓陸配，並揚言對「充當台獨打手、幫凶迫害陸配者」將依法「終身追責，決不寬貸」。

國台辦29日上午召開例行記者會，發言人陳斌華表示，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人，是台灣社會的建設者、貢獻者，「但多年來在台灣始終未獲得公平、公正的待遇」。近年來，民進黨當局更是「違背人倫、喪盡天良，對大陸配偶極盡打壓迫害之能事」，有的被驅離台灣，有的被取消公職，受害最嚴重的獲罪入刑。

他並稱，周滿芝一案就是民進黨當局對陸配進行司法迫害、搞「綠色恐怖」的典型罪證，證明在「綠色威權」之下，確實是「欲加之罪，何患無辭」。

陳斌華表示，我們堅決反對民進黨當局無端迫害大陸配偶，堅定支持兩岸婚姻家庭團結起來捍衛自身合法正當權益，希望台灣同胞「看清民進黨當局的醜惡嘴臉」，給陸配群體以支持和關愛。他並強調，對充當「台獨」打手、幫兇迫害陸配者，大陸將依法終身追責，決不寬貸。

國台辦於2025年3月26日在網站開設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並公布11人名單，其中包括台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；今年1月，將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡新增進名單。