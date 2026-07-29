快訊

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

中和媳最後社群曝光！滿滿女兒身影 曾與殺人公公燦笑拍全家福

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配周滿芝判關8年定讞 國台辦批民進黨：充當台獨打手決不寬貸

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，遭判8年定讞，大陸國台辦發言人陳斌華今天批評民進黨極盡打壓陸配，並揚言對「充當台獨打手、幫凶迫害陸配者」將依法「終身追責，決不寬貸」。記者陳宥菘／攝影
台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，遭判8年定讞，大陸國台辦發言人陳斌華今天批評民進黨極盡打壓陸配，並揚言對「充當台獨打手、幫凶迫害陸配者」將依法「終身追責，決不寬貸」。記者陳宥菘／攝影

台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，一審無罪，更一審改判8年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，陸委會也表示將註銷其台灣身分。大陸國台辦今天批評民進黨極盡打壓陸配，並揚言對「充當台獨打手、幫凶迫害陸配者」將依法「終身追責，決不寬貸」。

國台辦29日上午召開例行記者會，發言人陳斌華表示，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人，是台灣社會的建設者、貢獻者，「但多年來在台灣始終未獲得公平、公正的待遇」。近年來，民進黨當局更是「違背人倫、喪盡天良，對大陸配偶極盡打壓迫害之能事」，有的被驅離台灣，有的被取消公職，受害最嚴重的獲罪入刑。

他並稱，周滿芝一案就是民進黨當局對陸配進行司法迫害、搞「綠色恐怖」的典型罪證，證明在「綠色威權」之下，確實是「欲加之罪，何患無辭」。

陳斌華表示，我們堅決反對民進黨當局無端迫害大陸配偶，堅定支持兩岸婚姻家庭團結起來捍衛自身合法正當權益，希望台灣同胞「看清民進黨當局的醜惡嘴臉」，給陸配群體以支持和關愛。他並強調，對充當「台獨」打手、幫兇迫害陸配者，大陸將依法終身追責，決不寬貸。

國台辦於2025年3月26日在網站開設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並公布11人名單，其中包括台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；今年1月，將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡新增進名單。

陸配 國台辦 台獨

延伸閱讀

上海團來台見證小貓熊亮相遭陸委會回絕 國台辦批無禮：暴露對抗思維

綠營前政務官李退之赴大陸洽商 國台辦：「不搞分裂活動」都歡迎

梁文傑酸農漁產品對接會「作秀」 陸國台辦：對台灣同胞言而有信

批賴清德指鹿為馬 張雅屏：將民進黨台獨論述包裝為國家定位

相關新聞

上海團來台見證小貓熊亮相遭陸委會回絕 國台辦批無禮：暴露對抗思維

2024年雙城論壇促成動物交流，上海動物園今年6月移交2隻小貓熊給台北市立動物園，今天由台北市長蔣萬安正式公布名字，外傳北市府原擬邀請上海市台辦訪團來台見證小貓熊對外亮相，但遭陸委會回絕。大陸國台辦今天批評民進黨無理刁難、無禮拒絕，暴露對抗思維，予以譴責。

國人赴陸失聯、遭盤查關押 2年半達402人 邱垂正：風險急遽攀升

陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，國人赴陸失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示國人赴陸風險急遽攀升。

陸委會赴越南考察遭白營批「假考察真觀光」 邱垂正：天大的冤枉

民眾黨團昨（28）日上午質疑陸委會赴越南考察是「假考察、真觀光」。陸委會主委邱垂正今日上午回應，這是「天大的冤枉」，陸委會出訪行程密集且紮實，幾乎不可能安排觀光。

陸公布航行警告：渤海海峽、黃海部分海域今執行軍事任務 禁止駛入

據中國海事局網站，大連海事局發布航行警告，7月29日3時至15時，渤海海峽及黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入；此外，黃海北部部分海域自28日至30日進行實彈射擊，同樣實施禁航措施。

陸委會示警「台青e家」個資外洩風險 國台辦：求職網不用填姓名？

大陸國台辦日前上線「台青e家」服務平台，設置來實習、找工作、去交流、選學校四大板塊，陸委會示警個資外洩風險，指大陸蒐集台灣年輕朋友的個人資料，未來會如何運用不得而知。大陸國台辦29日反嗆相關說法是「無腦言論、蓄意抹黑」，「請問民進黨當局，台灣有不需要填報姓名、投遞履歷的網路求職平台嗎？」

陸配周滿芝判關8年定讞 國台辦批民進黨：充當台獨打手決不寬貸

台灣新住民關懷總會理事長、陸配周滿芝被控受中共指示在台發展組織，一審無罪，更一審改判8年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，陸委會也表示將註銷其台灣身分。大陸國台辦今天批評民進黨極盡打壓陸配，並揚言對「充當台獨打手、幫凶迫害陸配者」將依法「終身追責，決不寬貸」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。