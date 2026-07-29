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梁文傑酸農漁產品對接會「作秀」 陸國台辦：對台灣同胞言而有信

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
陸委會副主委梁文傑上周指，6月海峽論壇期間，大陸國台辦舉行的農漁產品對接簽約儀式「就是作秀」，國台辦發言人陳斌華29日時強調，各簽約方「正在積極推進」採購事宜。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑上周指，6月海峽論壇期間，大陸國台辦舉行的農漁產品對接簽約儀式「就是作秀」，國台辦發言人陳斌華29日時強調，各簽約方「正在積極推進」採購事宜。記者陳宥菘／攝影

6月海峽論壇期間，大陸國台辦舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購台灣的鳳梨釋迦、石斑魚。陸委會副主委梁文傑上周指，其實合約沒約定採購日程與數量，酸簽約會「就是作秀」。對於採購進度，國台辦發言人陳斌華29日應詢時未多談，但強調大陸向來言而有信，各簽約方「正在積極推進」採購事宜。

大陸國台辦29日上午召開例行記者會，本報記者提問，國台辦如何評論梁文傑質疑「作秀」，陸方是否會將採購意向書轉化為正式合約，能否介紹相關訂單的採購規模與進度？陳斌華回應稱，大陸對台灣同胞向來言而有信，說到做到。據了解，各簽約方正在積極推進採購事宜。

他並批評，民進黨當局不是想辦法幫助台灣基層農漁民拓展銷路，「而是對十項措施這樣的利好舉措，冷冰冰地設障礙、酸溜溜地說閒話」，奉勸民進黨當局少些政治操弄、多半點實事，否則必將更失民心。

陸方6月舉辦「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會，現場簽約5個項目，採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚、文旦柚和茶葉等。據了解，兩岸企業於現場簽署「合作意向書」。陸方指這是落實4月「鄭習會」後，對台「十項措施」的舉措。

事後，陸委會委請農業部對赴陸簽約的5組台灣農漁團體進行調查。梁文傑上周說，經過了解，相關團體基本上沒有簽下任何明確合約，也沒有約定採購數量、價格或交貨內容，「就是請你來，然後上台，然後說之後會有單，基本上就是作秀。」

國台辦 梁文傑 陸委會

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