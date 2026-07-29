綠營前政務官李退之赴大陸洽商 國台辦：「不搞分裂活動」都歡迎

媒體報導，民進黨籍前農委會副主委李退之近年轉往商界發展，對外打著「賴清德舊屬」、「梁文傑大學同學」名號，多次前往大陸洽商。大陸國台辦今天表示，「只要不搞分裂活動」，大陸對台胞到大陸生活、就業、創業都歡迎。

大陸國台辦29日上午召開例行記者會，針對李退之轉往大陸發展，陸方如何看待綠營前政務官背景人士到大陸進行民間、商務交流？發言人陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，常來常往、走進走親，是自然而然的事，是大勢所趨、人心所向。

陳斌華強調，台灣同胞「只要願意參與兩岸交流合作，不搞分裂活動」，我們對他們來大陸觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。兩岸同胞應該攜起手來，加強交流合作，推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉，共創兩岸關係美好未來。

根據鏡週刊報導，李退之回應表示，今年數次赴陸是為了洽談咖啡參展，但否認部分爆料內容，他表示，他與梁文傑確實是同班同學，但自己這幾年已淡出政壇，根本沒能力做什麼兩岸中介者，更不可能說要幫台商解決什麼疑難雜症。

李退之曾於2017年至2019年賴清德擔任行政院長時期擔任農委會副主委，並在2019年民進黨總統初選期間擔任賴清德陣營發言人，之後逐漸淡出政壇並投入商界。