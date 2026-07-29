陸公布航行警告：渤海海峽、黃海部分海域今執行軍事任務 禁止駛入

據中國海事局網站，大連海事局發布航行警告，7月29日3時至15時，渤海海峽及黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入；此外，黃海北部部分海域自28日至30日進行實彈射擊，同樣實施禁航措施。

中國海事局於網站上稱，大連海事局27日發布航行警告顯示，將在渤海海峽及黃海部分海域，自7月29日3時至15時，在以下幾點連線範圍內執行軍事任務，禁止進入。範圍為：38-38.38N 121-18.45E、38-37.08N 121-32.33E、38-34.30N 121-31.98E、38-35.70N 121-18.02E諸點連線範圍內，及在38-46.73N 120-34.82E、38-39.67N 121-08.43E、38-25.48N 121-03.60E、38-32.55N 120-29.98E諸點連線範圍。

此外，大連海事局此前還指出，自7月28日12時至30日17時在黃海北部海域進行實彈射擊，禁止駛入。範圍為：38-44N 122-04E、38-44N 122-08E、38-40N 122-08E、38-40N 122-04E諸點連線範圍內。