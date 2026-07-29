快訊

10年前熊本地震的教訓：1周內嚴防中暑與餘震

魔鬼的誘惑：科學家為了高薪 親手餵養取代自己的AI

遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

聽新聞
0:00 / 0:00

陸公布航行警告：渤海海峽、黃海部分海域今執行軍事任務 禁止駛入

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據中國海事局網站，大連海事局發布航行警告指出，7月29日3時至15時，渤海海峽及黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。圖／截自中國海事局網站
據中國海事局網站，大連海事局發布航行警告指出，7月29日3時至15時，渤海海峽及黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。圖／截自中國海事局網站

據中國海事局網站，大連海事局發布航行警告，7月29日3時至15時，渤海海峽及黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入；此外，黃海北部部分海域自28日至30日進行實彈射擊，同樣實施禁航措施。

中國海事局於網站上稱，大連海事局27日發布航行警告顯示，將在渤海海峽及黃海部分海域，自7月29日3時至15時，在以下幾點連線範圍內執行軍事任務，禁止進入。範圍為：38-38.38N 121-18.45E、38-37.08N 121-32.33E、38-34.30N 121-31.98E、38-35.70N 121-18.02E諸點連線範圍內，及在38-46.73N 120-34.82E、38-39.67N 121-08.43E、38-25.48N 121-03.60E、38-32.55N 120-29.98E諸點連線範圍。

此外，大連海事局此前還指出，自7月28日12時至30日17時在黃海北部海域進行實彈射擊，禁止駛入。範圍為：38-44N 122-04E、38-44N 122-08E、38-40N 122-08E、38-40N 122-04E諸點連線範圍內。

延伸閱讀

USCC：陸海警對台常態化巡邏 建立未來封鎖所需持續存在

漢光42號演習強化反封鎖 西太平洋演練物資接轉、護航

美國會機構報告：中國海警巡邏係對台打法律戰表主權

「一島一策」守護候鳥遷徙 大連長山群島納入世遺

相關新聞

上海團來台見證小貓熊亮相遭陸委會回絕 國台辦批無禮：暴露對抗思維

2024年雙城論壇促成動物交流，上海動物園今年6月移交2隻小貓熊給台北市立動物園，今天由台北市長蔣萬安正式公布名字，外傳北市府原擬邀請上海市台辦訪團來台見證小貓熊對外亮相，但遭陸委會回絕。大陸國台辦今天批評民進黨無理刁難、無禮拒絕，暴露對抗思維，予以譴責。

國人赴陸失聯、遭盤查關押 2年半達402人 邱垂正：風險急遽攀升

陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，國人赴陸失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示國人赴陸風險急遽攀升。

陸委會赴越南考察遭白營批「假考察真觀光」 邱垂正：天大的冤枉

民眾黨團昨（28）日上午質疑陸委會赴越南考察是「假考察、真觀光」。陸委會主委邱垂正今日上午回應，這是「天大的冤枉」，陸委會出訪行程密集且紮實，幾乎不可能安排觀光。

陸公布航行警告：渤海海峽、黃海部分海域今執行軍事任務 禁止駛入

據中國海事局網站，大連海事局發布航行警告，7月29日3時至15時，渤海海峽及黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入；此外，黃海北部部分海域自28日至30日進行實彈射擊，同樣實施禁航措施。

梁文傑酸農漁產品對接會「作秀」 陸國台辦：對台灣同胞言而有信

6月海峽論壇期間，大陸國台辦舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購台灣的鳳梨釋迦、石斑魚。陸委會副主委梁文傑上周指，其實合約沒約定採購日程與數量，酸簽約會「就是作秀」。對於採購進度，國台辦發言人陳斌華29日應詢時未多談，但強調大陸向來言而有信，各簽約方「正在積極推進」採購事宜。

綠營前政務官李退之赴大陸洽商 國台辦：「不搞分裂活動」都歡迎

媒體報導，民進黨籍前農委會副主委李退之近年轉往商界發展，對外打著「賴清德舊屬」、「梁文傑大學同學」名號，多次前往大陸洽商。大陸國台辦今天表示，「只要不搞分裂活動」，大陸對台胞到大陸生活、就業、創業都歡迎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。