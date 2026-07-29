上海團來台見證小貓熊亮相遭陸委會回絕 國台辦批無禮：暴露對抗思維

2024年雙城論壇促成動物交流，上海動物園今年6月移交2隻小貓熊給台北市立動物園，今天由台北市長蔣萬安正式公布名字，外傳北市府原擬邀請上海市台辦訪團來台見證小貓熊對外亮相，但遭陸委會回絕。大陸國台辦今天批評民進黨無理刁難、無禮拒絕，暴露對抗思維，予以譴責。

大陸國台辦發言人陳斌華29日上午在例行記者會表示，上海台北城市論壇作為上海與台北兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作發揮了積極作用，成果有目共睹，「小貓熊赴台，受到台灣同胞的廣泛歡迎」。

他接著批評稱，民進黨當局竟對上海贈送方派員參加見面儀式無理刁難、無禮拒絕，充分暴露其台獨本性和對抗思維，我們對此予以譴責。

陳斌華表示，民進黨當局動輒阻撓限制兩岸正常交流合作、破壞兩岸關係的做法，完全違背島內（台灣）主流民意，必遭台灣民眾反對與唾棄。

陸委會主委邱垂正今天上午在立院受訪表示，確實台北市政府有詢問陸委會，但是認為有統戰疑慮，後來台北市政府「沒有提出申請」。

北市副市長林奕華則指，北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭回覆指，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，「都不會讓他們進到台灣來」，因為陸委會第一個關卡就把申請「擋住了」，市府後來也才沒有向移民署提出申請。