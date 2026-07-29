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國人赴陸失聯、遭盤查關押 2年半達402人 邱垂正：風險急遽攀升

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，國人赴陸失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示國人赴陸風險急遽攀升。記者張鈺琪／攝影
陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，國人赴陸失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示國人赴陸風險急遽攀升。記者張鈺琪／攝影

陸委會主委邱垂正今（29）日表示，2024年1月至今年7月，國人赴陸失聯、遭留置盤查及限制人身自由的通報案件共402人，其中去年通報人數達221人，較2024年的55人增加約4倍。今年1月至7月也已有126人，顯示國人赴陸風險急遽攀升。

立法院內政委員會今天上午召開全體委員會議，邀請大陸委員會主任委員、內政部部長、法務部、警政署、移民署、財團法人海峽交流基金會就「國人赴陸失聯情況及政府因應作為」進行專題報告，並備質詢。

邱垂正在報告中指出，中共近年持續強化「總體國家安全觀」，頻繁增修《數據安全法》、《個人信息保護法》、《反間諜法》、《保守國家秘密法》及《網絡安全法》等國安相關法律，並於2024年發布「懲獨22條」、設置懲獨舉報信箱，對我赴陸港澳國人造成極大風險。

邱垂正說，中共今年7月1日起實施《民族團結進步促進法》，代表中共對台法律戰已從「反獨」轉向「促統」，從過去的「以商逼政」轉為「以法促統」，不僅增加赴陸國人的人身安全威脅，也對每一名生活在世界各地的台灣人套上一道法律枷鎖。

根據陸委會統計，2024年1月至今年7月共接獲402人通報，其中失聯154人、遭留置盤查32人，另有216人遭陸方關押。遭陸方關押者中，涉及詐騙案件134人、其他刑事案件58人、宗教案件23人及國安案件1人。

邱垂正表示，甚至有發生國人在觀光景點拍照，遭陸方公安留置盤查，或在下榻旅館遭陸方人員進入房間訊問、檢查隨身行李、翻看手機內容及金錢支付紀錄。此類案件涉及學者專家、赴陸專業交流、退休或現職公務人員及一般國人，其中以現職或退、離職公務人員身分居多，比例高達50%，顯示我方公務人員因私人行程或赴陸旅遊，容易遭中共重點盤查訊問。

關於政府因應作為，他說，陸委會接獲家屬陳情後，會持續追蹤案件進度，並在尊重家屬及當事人意願下，協同海基會進行家庭訪視與關懷。如有國人失聯狀況，政府會了解失聯原因及可能目的地，並透過兩岸兩會管道請陸方協查；如遭限制人身自由，也會依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》等機制，要求陸方儘速向我方通報、提供家屬探視便利，並保障當事人合法權益。

邱垂正強調，陸委會公布的資料，都是當事人或親友向陸委會、警察機關陳情或報案的案件，「每一件都有憑有據」，但未向政府通報的案例可能更多，目前統計數字恐怕只是冰山一角。

他表示，兩岸關係雖然跌宕起伏，但國家安全是政府施政的重中之重。台灣法律並未限制民眾前往中國大陸，但政府有責任提醒國人赴陸可能面臨的風險，「每一個出事的個案，對他的家庭來說都不是萬分之幾，而是全部」，即使只有一名台灣人遇險，政府都有責任協助釐清當事人的安危與下落。

邱垂正 陸委會 警政署

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