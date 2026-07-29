美國會機構報告：中國海警巡邏係對台打法律戰表主權

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在最新一期報告中指出，中國正透過建立「常態性的海警存在」，運用其「法律戰」劇本行使「對台灣的法律權利」，同時避免中方正在進行軍事升級的表象。

美國之音（VOA）中文網報導，USCC是在其23日發表的最新一期「中國簡報」（China Bulletin）中，作上述表示。「中國簡報」是USCC專業人員定期發布的研究刊物。

在這份報告發表前，USCC跨黨派代表團18日才訪問中國，是其自2019年以來首次訪中。委員會主席薛瑞福（Randall Schriver）在行前曾表示，此行目的並非「重設」美中關係，而是理解兩國關係現狀。

報告指出，中國海警7月4日宣布在台灣東部海域展開「常態化執法巡查」，這項宣布代表中國又一個在台灣周邊擴大海洋活動的舉措。在此之前，中國海警6月同樣在台灣東部海域，實施了「海上交通專項執法」及「常態化執法」等行動。這些行動除了引發了台灣強烈譴責外，美國國務院及英國、法國和德國駐台代表機構也相繼表達關切。

這份報告指出，中國這些行動是其「法律戰」的一部分，也就是利用巡邏及執法行動，加上其宣稱的「法律依據」，以強化「站不住腳的主權主張」，並藉此宣示中國是有權在台灣東部海域「採取執法行動的主權國家」。

報告提到，運用中國海警而非海軍，除避免軍事對抗，並讓中國將這些活動描述為「執法」，與此同時也建立了未來對台採取封鎖行動時所需的「持續存在」。

這份報告表示，中方的巡邏行動，也符合其對日本加強施壓的企圖，特別是日本為美國的長期盟友。日本首相高市早苗除在2025年11月發表「台灣有事」說外，日方先前並宣布啟動與菲律賓在台灣東部海域專屬經濟區（EEZ）的劃界談判，中國官媒則宣稱中方的巡邏行動是對日本「挑釁」與「不知悔改」的回應。