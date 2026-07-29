陸委會赴越南考察遭白營批「假考察真觀光」 邱垂正：天大的冤枉

民眾黨團昨（28）日上午質疑陸委會赴越南考察是「假考察、真觀光」。陸委會主委邱垂正今日上午回應，這是「天大的冤枉」，陸委會出訪行程密集且紮實，幾乎不可能安排觀光。

立法院內政委員會29日上午邀請大陸委員會主任委員、內政部部長、法務部、警政署、移民署、財團法人海峽交流基金會就「國人赴陸失聯情況及政府因應作為」進行專題報告，並備質詢。

邱垂正於會前接受媒體聯訪。針對遭民眾黨質疑「假考察、真觀光」一事，邱垂正回應，沈有忠昨天已清楚說明，陸委會只要有國際戰略溝通的機會，一定會在最節約預算的情況下，爭取最好的國際戰略溝通成果。

他指出，陸委會出訪行程「密密麻麻」，而且非常紮實，希望用最少的經費，爭取最多的國際支持，未來出訪也會依照這項原則進行內部控管。

邱垂正表示，民眾黨團看到的是只有3頁的簡版摘要，但陸委會提出的完整報告共有33頁、超過1萬3000字。包括他本人、副主委及陸委會同仁出訪，都是紮紮實實完成任務。

他說，陸委會出訪經驗雖然不多，但從行程安排來看，幾乎沒有時間觀光。他與沈有忠都喜歡早上跑步，出訪期間唯一屬於自己的時間，就是利用早上跑步維持體力，接著從早到晚進行參訪。

邱垂正表示，感謝在野黨提出指教，陸委會也願意說明，希望外界給予說明機會，不要產生誤解。

另，台北市立動物園與上海動物園依據2024年雙城論壇簽署的合作備忘錄，以黑腳企鵝交換小貓熊，小貓熊預計明（30）日首度亮相。據悉，北市府原規畫邀請上海市政府官員來台，共同見證雙城交流成果，但陸委會以具有「統戰疑慮」為由拒絕。

對此，邱垂正表示，台北市政府確實曾就小貓熊見面會一事向陸委會詢問，但陸委會認為活動有統戰疑慮，北市府後來便沒有再提出申請，「事實是這樣，你們也可以問問台北市政府」。

台北市長蔣萬安預計明天出席小貓熊亮相記者會。據了解，北市府原先邀請上海市府派員出席，包括身兼上海市政府代表團團長的上海市政府副秘書長張玉鑫、上海市台辦主任金梅、副主任李驍東及隨團媒體，但相關人員最終未獲准來台。

至於國民黨日前召開中央評議委員會，中評委韋伯韜提案建議黨中央研議「兩岸和平統一」論述，邱垂正表示，目前相關內容還沒有講得很清楚，初步看來還是以中共敘事為主。他強調，台灣對和平有理想，但不能抱持幻想，和平仍須建立在自身實力的基礎上。

邱垂正指，依陸委會民意調查，支持立即統一或維持現狀後走向統一的比率都不到10%。兩岸如果要形成政治協議，《兩岸條例》第5條之3也設有非常高的門檻。

至於台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加海峽論壇是否裁罰，邱垂正表示，「目前相關機關的資料還沒有回來，我們還沒有做最後的決定。我們做完最後決定再跟大家報告。」