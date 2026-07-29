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北市府擬邀上海團見證小貓熊 陸委會：有統戰疑慮

中央社／ 台北29日電

上海動物園今年6月移交小貓熊給台北市立動物園，外傳北市府規劃邀請上海市台辦訪團來台見證小貓熊對外亮相。陸委會主委邱垂正今天表示，這有統戰疑慮，北市府詢問後未提出申請。

邱垂正今天上午出席立法院內政委員會會議，他於會前受訪。

台北市政府與上海市政府於2024年在雙城論壇簽署小貓熊物種交流合作備忘錄（MOU），2隻小貓熊今年6月6日凌晨抵達台北市立動物園，將於近期對外亮相，外傳北市府規劃邀請上海市台辦訪團來台見證，遭到陸委會拒絕。

邱垂正今天回應，關於這一件所謂小貓熊見面會，確實台北市政府有來詢問，但是認為有統戰疑慮，後來台北市政府沒有提出申請。

立法院民眾黨團昨天上午召開「假考察、真觀光？出國報告爛到爆」記者會，民眾黨立法院黨團總召集人陳清龍批評，陸委會副主委沈有忠5月赴越南考察報告僅3頁，內容非常空泛；沈有忠昨天回應，考察報告有精簡版、完整版，上網公開為精簡版。

邱垂正重申，陸委會如果有國際戰略溝通的機會，一定會在撙節預算情況下，爭取最好的國際戰略溝通成果。陸委會出訪行程「密密麻麻」，這是用最少的錢贏得最多的國際支持，從行程來看，沒有什麼所謂的「真觀光」。

他說，陸委會出訪在外，都是安排一整天從早到晚的參訪。謝謝在野黨的指教，也希望給陸委會說明的機會，不要有誤解，陸委會向來對政府預算是撙節使用，致力發揮最大的政策效果。

國民黨中評委韋伯韜在國民黨中評會提案主張，國民黨應研議「和平統一」論述，為兩岸談判預作準備。

邱垂正表示，初步看起來，這個主張是以中共敘事為主，「我想我們對和平都有理想，但是沒有幻想，我覺得和平還是要建立在自己的實力的基礎上，我們有堅強的實力、有堅定的決心、充分的準備才能贏得最後的和平」。

他說，陸委會民調結果一再地顯示，民眾對於統一方案支持度偏低，所謂的政治協議在兩岸條例也有清楚規範；儘管尊重言論自由，不過還是建議提案者要清楚法律規範。

小貓熊 貓熊 上海

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