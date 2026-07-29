聽新聞
0:00 / 0:00

川普邊拉攏習近平 邊撥款抗中

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
川普總統（左）和中國國家主席習近平5月14日抵達北京人民大會堂出席國宴。美聯社
川普總統（左）和中國國家主席習近平5月14日抵達北京人民大會堂出席國宴。美聯社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平展現合作姿態，習近平也將於九月訪問美國，但川普政府同時準備加碼數億美元，對抗中國在全球日益擴張的影響力。美聯社取得的內部文件顯示，國務院正考慮另行提撥預算，在多個地區推動抗中計畫。

美聯社報導，川普政府去年因大幅削減預算與裁減人事，暫停多項抗中計畫，但仍高度關切中國在美洲的活動，包括反對中國擁有巴拿馬運河港口、透過「一帶一路」倡議在當地資助基礎建設，以及投資電信產業。

據美聯社廿七日取得的通知副本，川普政府上周末通知國會，計畫斥資一點七五八億美元（約台幣五十六億元），更換加勒比海與中美洲老舊海底電信纜線，以阻止中國介入。

一名國務院官員表示，中國在西半球的經濟活動對美國國家安全與繁榮構成風險；中方方案看似較便宜，但最終可能因成本超支、隱藏維護費和效能不佳而更加昂貴。海底纜線經費似乎是更廣泛行動的一環，旨在恢復推動遏制中國全球影響力的計畫。

另外，國務院考慮斥資近五億美元，在西半球、非洲和亞洲推動抗中計畫。這份內部文件指出：「美國必須回應中共在全球日益增長的經濟、科技與外交影響力，這股影響力正在損害我們的國家利益。」許多擬議計畫旨在透過投資「重新取得外交影響力」。

美國先前曾在這些領域投入資金，但馬斯克領導的政府效率部大幅削減政府預算與人事後，支出隨之停止。裁減措施導致美國國際開發署解散、全球數百個外交職位遭裁撤，也波及先前獲准的計畫。

一名美方資深官員證實，川普政府有意增加抗中經費，但無法透露具體內容，也承認政府曾討論大型計畫，但許多仍處於研議階段。

中國駐美大使館未立即回應詢問。美聯社指出，川普對習近平的態度在憤怒與欣喜之間擺盪。即使中國追求的許多目標與川普政府背道而馳，川普仍試圖拉攏習近平成為盟友。這些擬議計畫的最終影響，可能要再過數月或數年才會明朗。

川普 習近平 國務院

延伸閱讀

川普防衛承諾有變數！美專家：中國展現圍台能力 亞洲盟友加速抱團

彈藥耗損讓川普暫停攻擊伊朗？2027台海風險 美軍恐陷「脆弱窗口期」

美砸數百億美元拚明年擺脫中國稀土 美企：我們做不到

美伊連2天停火 川普暫緩攻擊為談判留空間

相關新聞

駁美歐產能過剩指控 陸商務部萬字長文反批美晶片、波音

近年中國大陸出口強勁，去年貿易順差更飆升至一點一九兆美元，引起美歐憂慮其產能過剩問題。大陸商務部昨日發布文件《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》，以逾萬字做出辯駁，並多處提及美國、歐盟相關做法。大陸官員強調，順差大不等於產能過剩，將擴大進口；更指願同各方在世貿組織框架下就補貼政策開展討論。

唐山地震50周年 李強親赴慰問獻花

一九七六年七月二十八日凌晨，大陸河北省唐山市發生七點八級地震，造成廿四萬人遇難、十六萬人重傷，昨是震後五十周年。有別於過往唐山大地震「逢十」紀念日，大陸最高領導人會前往唐山獻花致意。昨係由中共政治局常委、大陸國務院總理李強受中共總書記習近平委託前往唐山調研慰問。

川普邊拉攏習近平 邊撥款抗中

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平展現合作姿態，習近平也將於九月訪問美國，但川普政府同時準備加碼數億美元，對抗中國在全球日益擴張的影響力。美聯社取得的內部文件顯示，國務院正考慮另行提撥預算，在多個地區推動抗中計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。