唐山地震50周年 李強親赴慰問獻花

一九七六年七月二十八日凌晨，大陸河北省唐山市發生七點八級地震，造成廿四萬人遇難、十六萬人重傷，昨是震後五十周年。有別於過往唐山大地震「逢十」紀念日，大陸最高領導人會前往唐山獻花致意。昨係由中共政治局常委、大陸國務院總理李強受中共總書記習近平委託前往唐山調研慰問。

而據新華社報導，李強昨先到唐山地震遺址公園，以中共中央、國務院名義向唐山大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃，並向紀念牆三鞠躬。隨後，他前往唐山市截癱療養院，看望慰問地震截癱傷員。他強調，要深入貫徹落實習近平關於做好防災減災救災工作和弘揚偉大抗震救災精神的重要指示，樹牢底線思維、極限思維，持續提升防災減災救災能力。