駁美歐產能過剩指控 陸商務部萬字長文 反批美晶片、波音

近年中國大陸出口強勁，去年貿易順差更飆升至一點一九兆美元，引起美歐憂慮其產能過剩問題。大陸商務部昨日發布文件《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》，以逾萬字做出辯駁，並多處提及美國、歐盟相關做法。大陸官員強調，順差大不等於產能過剩，將擴大進口；更指願同各方在世貿組織框架下就補貼政策開展討論。

上述文件同步發布中英文版本。報告稱，「產能過剩」是「市場經濟中的動態現象」，且主要國際組織均未作出官方定義。報告以美國晶片八成出口，波音公司商用飛機三分之二銷往北美以外以及歐盟的汽車、藥品去年順差龐大為例，質疑「如果按照順差大必然產能過剩的邏輯，這些出口多、順差大的是否也視為『產能過剩』？」

報告也稱，美國、歐盟這十年分別提供七千五百億美元、一點四四兆歐元的各類補貼，「補貼本身不是問題」，但應在世貿組織原則下合理使用。報告強調「大國」應當帶頭反對補貼濫用，反對採取歧視性補貼政策。但報告中未直接公布大陸官方具體補貼金額，僅說願同各方在世貿組織框架下就補貼政策開展討論，共同規範相關做法。

報告強調，「中國現代化產業發展」給世界帶來「中國機遇二點○」，包含「高質量、高效能、高性價比的中國產品」，「緩解了全球通膨壓力」，且指出美歐消費者享受了「巨大實惠」。

大陸商務部副部長鄢東昨偕多位官員舉行新聞發布會，說明政策立場。大陸商務部對外貿易司負責人賀少軍強調，「中國從不刻意追求貿易順差」，但也表示將繼續積極推動進出口平衡發展，「下一步，我們將以更多務實舉措擴大進口」。至於歐洲多國抨擊大陸壓低人民幣匯率，大陸商務部政策研究室主任林衛龍則稱「中國是負責任大國，不會通過匯率貶值獲取競爭優勢」。