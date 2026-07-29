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陸批美301產能過剩調查 不排除採取必要措施捍衛權益

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸商務部28日發布產能過剩中方立場文件。新華社
大陸商務部28日發布產能過剩中方立場文件。新華社

美中關稅戰再起？美國鎖定大陸產能過剩啟動301調查，大陸商務部表示，美方無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施，中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

大陸商務部昨（28）日發布「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」文件，澄清「產能過剩」是市場經濟問題，不能拿來做為限制別國發展的工具。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）27日表示，美國貿易代表辦公室正在根據第301條繼續展開另一項廣泛的關稅調查，針對包括中國、越南、墨西哥和歐盟在內的16個主要貿易夥伴的工業產能過剩問題。希望儘速完成這項調查，並提出建議，且可能會導致追加關稅。

大陸國新辦昨日針對「產能過剩」議題舉行專題記者會，大陸商務部政研室主任林衛龍在會中指出，美國此舉是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的「過剩」標籤，中方敦促美方糾正錯誤做法。

大陸商務部昨天發布的「產能過剩」文件強調，「產能過剩」是市場經濟中的動態現象，供需平衡是相對的，不平衡是普遍的，全球尚未對「產能過剩」形成廣泛共識，不應將其作為限制別國發展的工具。

該文件駁斥將「產能過剩」與產業補貼、貿易順差、經濟失衡和市場競爭簡單掛鉤的錯誤觀點，文件指出，合理產業補貼是世貿組織成員合法政策工具，與產能過剩不存在必然聯繫；貿易順差是全球產業分工和供需結構共同作用結果，不意味產能過剩。

大陸商務部 關稅 葛里爾

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