胡志偉入境英國曲折 引數千香港社運判刑人士疑慮

香港前民主黨主席胡志偉一度遭英國邊防拒絕入境一事餘波不息，香港政治犯能否入境英國的問題尤其凸出，不少同在「47人案」被判刑者認為，事件突顯因政治原因被判囚者入境英國存在制度問題，建議設立入境「白名單」，讓經審核者可以享有與其他港人相同的赴英權利。

據法國國際廣播電台（RFI）報導，香港自2019年反對修訂逃犯條例運動及「港區國安法」實施後，出現大批因參與抗爭和政治事件遭拘捕、起訴及判刑的個案。英國最新公布的「香港半年報告」顯示，香港警方就涉及2019年反修例運動，已至少拘捕1萬279人，近3000人被控參與暴動、非法集結及有攻擊性武器等罪名，當中不少屬刑期較長的控罪。

另外，「國安法」實施超過6年，港府至今最少以涉嫌危害國家安全罪名拘捕403人，當中超過200人被檢控。

報導指出，胡志偉事件對上述人士具有極大影響，並獲在英港人社群高度關注。不少在英港人批評，英國政府的做法與內政部一直聲稱支持香港人的立場相違背，也令人關注2019年後大批因政治事件被起訴及判刑者日後赴英可能面對的入境問題。

與胡志偉同樣因「民主派初選」案被判囚4年3個月的前民陣召集人岑子傑，在一個網台節目評論這次事件時表示，英國在香港主權移交中國後，每半年都會發表一份「香港報告」；英國駐港總領事館亦曾派員到庭旁聽「47人案」的審訊，理論上應較其他國家更了解香港的實際情況和接納「47人案」被判囚者。

岑子傑表示，以胡志偉這樣一個香港知名的政治犯，入境時仍受到如此刁難，其他知名度及社會關注度更低的政治犯，日後嘗試入境英國，可能面對更差的待遇。

他認為，事件除了成為英國新政府上場後的首宗「公關災難」外，亦突顯英國部門把包括「47人案」等政治案件與一般刑事案件等同，與該國在「港區國安法」訂立時表態支持港人捍衛民主的做法相違，令人費解。

岑子傑指出，要求不熟悉香港情況的邊防人員負責審查相關個案，對他們而言亦不公平，建議英國設立入境「白名單」，讓涉及政治案件的被判囚者，在入境英國前先向英國駐港總領事館提交文件及接受面見，完成審查後，可享有與其他港人相同的入境待遇，避免再出現胡志偉類似事件，才符合英國政府一直聲稱支持香港人的立場。

擔任民陣副召集人期間，因涉及2019年至2020年五宗未經批准集結案，被判監一年半的陳皓桓，在同一網台節目表示，胡志偉出發前已告知英國駐港總領事館有關情況，亦持有英國國民（海外）護照（BNO），但入境時仍遭扣查，顯示駐港總領館沒有為胡志偉做好溝通工作，以致當事人被扔入境外，還要面對以過去五年沒有工作和收入為由而被拒入境的二次傷害和侮辱。

陳皓桓續稱，像他一樣於1997年後出生的港人，只持有香港特區護照，根據現時英國的入境要求，必須另行申請英國電子旅遊授權（ETA）。據他了解，不少於2019年因曾出現在示威現場，被搜獲持有鐳射筆及索帶，並被裁定管有攻擊性武器罪成的年輕人，因曾被判監超過十二個月，而被拒批ETA，無法前往英國探望家人和朋友，他們的情況同樣應受到關注。