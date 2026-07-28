香港法官陳嘉信涉司法抄襲被要求提前退休 今天還在審案

香港高等法院原訟庭法官陳嘉信，多次捲入司法抄襲爭議，香港終審法院法官張舉能要求他提早退休，香港特首李家超回應，稱尊重張舉能採取適當措施。

現年六十四歲的香港高等法院原訟庭法官陳嘉信，最近再度被指涉及司法抄襲，甚至把原告的陳詞搬字過紙，接近全文抄上，令部分案件要發還重審，或者衍生上訴。

終審法院首席法官張舉能二十七日傍晚發聲明，稱陳嘉信早前已受到嚴厲譴責，並曾承諾改善，但情況繼續，削弱公眾對陳嘉信繼續，妥善履行司法職責能力的信心，因此要求他提早退休，星期五生效。

香港特首李家超今天說，相信大眾非常關注有法官抄襲的情況，指社會對法官的專業水平，抱有高度期望，而司法機構一直獨立運作及管理，他尊重張舉能採取適當措施，維護公眾對法官獨立及專業履行職責的信心。

他又說，有信心各級法院的法官及司法人員，會恪守司法誓言，以勤勉獨立及專業的態度，履行司法職責。

在首席法官張舉能要求他退休後，陳嘉信今天繼續在高等法院處理兩宗販運危險藥物案件，其中一宗案件原定答辯和判刑，但因行政原因要重新排期，被告繼續還柙候判。而他處理的另一宗案件進入引導陪審團階段，陳嘉信在庭上與陪審團重溫被告證供，最終經退庭商議後，陪審團以大比數裁定兩名被告無罪。

陳嘉信星期四下午會處理同案另一名認罪被告的求情和判刑，各方關注他會否按照要求，在星期五前退休。