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敦煌431萬聘請美國24歲青年 被挖出曾「在台學習」捲入反華間諜指控

中央社／ 台北28日電
男子示意圖。圖／AI生成
男子示意圖。圖／AI生成

甘肅敦煌以高薪聘請24歲美籍青年負責國際傳播，被大陸網民查出其曾赴台灣學習，並曾在美國右翼智庫實習，引發輿論質疑「公款養反華人士」。截至目前，涉事部門未回應有關質疑。

香港明報報導，敦煌去年開出30萬元年薪、加上60萬元補貼，合計90萬元人民幣（合約431萬台幣）的待遇，引進國際傳播人才。根據敦煌融媒體中心本月16日公布3名擬聘用人員，畢業於耶魯大學東亞研究專業的24歲美國人古愛華（Edward Kuperman），是其中唯一的外國人。根據公開資料，他熟練中文，至少上月已就任敦煌市融媒體中心主播。

公示期在上週四（23日）結束之際，在大陸社群平台引發網民熱議。部分網民起底古愛華曾於2023年參加台灣大學語言中心的高級中文專案（ICLP），在台灣有過學習經歷。此外，古愛華還曾在美國智庫「美國企業研究所」（AEI）任實習生，參與涉台報告。

AEI是華盛頓最具影響力的保守派智庫之一，對中政策普遍持強硬的鷹派立場。此經歷被部分網民質疑他「反華」，是美國向中國滲透的「間諜」，並批評官方傳播陣地「竟用公款資助具反華背景的人士」。

除了背景疑慮，有網民指出，甘肅敦煌作為西部欠發達地區的縣級市，「自己人勒緊褲腰帶過苦日子，卻用高薪養活洋人」。

但對此，「環球時報」前總編輯胡錫進認為，事件在網上發酵，只因敦煌融媒體給古愛華的收入及福利太好，刺激網民情緒。「關於他疑似間諜，至少對部分網友來說，這是他們想攪黃他這個『美差』的延伸指控」。

間諜 美國 智庫

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