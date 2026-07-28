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唐山大地震50周年 勾起台灣高空氣球送救濟物品回憶

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中華民國大陸災胞救濟總會在唐山大地震期間，購置災區同胞急切需要的糧食、衣物與藥品，從金門、馬祖用高空汽球懸繫救濟物品日夜飄投大陸災區。圖／截取海峽導報於2019年發布網路視頻＠稗官野記
中華民國大陸災胞救濟總會在唐山大地震期間，購置災區同胞急切需要的糧食、衣物與藥品，從金門、馬祖用高空汽球懸繫救濟物品日夜飄投大陸災區。圖／截取海峽導報於2019年發布網路視頻＠稗官野記

7月28日適逢唐山大地震50周年，唐山在當天全城哀悼。而台灣方面對於唐山大地震的記憶來自高空氣球飄洋送物資。

50年前，1976年7月28日凌晨3時42分，中國河北省唐山市發生7.8級地震，根據中國官方公佈，有24.2萬人喪生，16.4萬餘人重傷，7,200多個家庭全部震亡，4,200多人成為孤兒，城市功能處於全面癱瘓。

新華社報導，在唐山地震遺址紀念公園內，唐山大地震罹難者紀念牆上鐫刻著罹難的逾24萬同胞的姓名，牆高7.28公尺，代表7月28日，牆體距水面19.76公尺，代表1976年。連日來，在紀念牆下，鮮花簇簇、輓聯輕垂，市民或佇立凝望或俯身默哀，追思半個世紀前逝去的生命。

河北省級新聞媒體「長城新媒體」影音號內容，唐山市政府24日發布，唐山市全市禁止無人機等「低慢小」航空器及空飄物未經審批的飛行活動，管控時間是27日0時至29日晚間12時。按照慣例，預料中共總書記習近平將出席今年的紀念活動。

而台灣對於唐山大地震也有記憶連結，中華民國大陸災胞救濟總會當年7月下旬起，開始採取緊急救援行動，接受海內外同胞捐款，購置災區同胞急切需要的糧食、衣物與藥品，從金門、馬祖用高空汽球懸繫救濟物品日夜飄投大陸災區。

唐山大地震事發正處於兩岸冷戰時期，唐山大地震期間的空飄氣球也被視為當時對大陸喊話「心戰」的一部分，根據網路資料顯示，中華民國大陸災胞救濟總會會長谷正綱曾表明，大陸唐山大地震的時候，空飄慰問品將自由祖國的愛心帶給大陸同胞，顯示了這項心戰工作的成效。

在唐山大地震50周年之際，唐山地震遺址紀念公園內堆滿民眾祭祀的鮮花。新華社
在唐山大地震50周年之際，唐山地震遺址紀念公園內堆滿民眾祭祀的鮮花。新華社

中共 地震 新華社

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