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中國6部門通告 禁止銷售軍隊退役報廢裝備和零組件

中央社／ 台北28日電

中國政府6部門聯合提出新規，嚴禁在網上和實體公開銷售軍隊退役報廢的各類裝備及部件（零組件）。

綜合環球網等陸媒報導，中國國家市場監督管理總局今天表示，中共中央軍委後勤保障部、中央軍委裝備發展部等6部門近日聯合通告，近年來部分經營者在線上線下公開銷售涉及軍隊退役報廢裝備（指經軍隊批准退出服役狀態、作廢品處理的各類裝備、彈藥、設備及相關部件、器材等），造成不良影響，產生安全隱患。

通告稱，為維護中國國家利益、軍隊利益和共軍形象，消除社會公共安全和軍事秘密安全風險隱患，嚴禁任何單位和個人銷售軍隊退役報廢裝備。列入中國融通資產管理集團有限公司正式發布的退役報廢裝備拆解件（軍民通用）公開銷售目錄以及軍隊批准的其他裝備除外。

通告指出，嚴禁任何單位和個人生產、改裝或利用退役報廢裝備拆解件等拼裝、組裝，並銷售足以使公眾視為軍隊裝備的仿製品；嚴禁任何單位和個人以任何形式對軍隊退役報廢裝備及相關仿製品進行商業營銷宣傳。

通告要求，相關職能部門要加強常態化監督檢查，嚴肅查處危及社會公共安全、軍事秘密安全等違法違規行為；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

據報導，聯合發布通告的部門還包括中共中央軍委政法委員會、中國公安部、國家市場監督管理總局及國家國防科技工業局。

中共

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