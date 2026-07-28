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習近平呼籲海外僑胞：「積極服務祖國統一大業」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸近年積極加強僑務工作，今年意外熱映的小成本電影《給阿嬤的情書》就成功喚起不少海外華僑的故土情懷。中通社
中國大陸近年積極加強僑務工作，今年意外熱映的小成本電影《給阿嬤的情書》就成功喚起不少海外華僑的故土情懷。中通社

央視新聞報導，大陸全國僑務工作會議7月27日至28日在北京召開。中共中央總書記習近平提出，要引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷秉承優良傳統、厚植家國情懷，積極服務祖國統一大業，促進海內外中華兒女團結奮鬥，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業匯聚磅礴力量。

據悉，大陸上一次召開全國僑務工作會議應是2017年2月。2018年3月，根據中共中央《深化黨和國家機構改革方案》，大陸國務院僑務辦公室併入中央統戰部，對外仍保留國務院僑務辦公室的牌子，但體制上已經從政府機關全面轉為黨的統戰系統。

報導稱，習近平指出，中共十八大以來，僑務戰線認真落實中共中央決策部署，團結動員廣大海外僑胞和歸僑僑眷，在推動國家經濟社會發展、傳承弘揚中華文化、增進中外交流合作等方面作出了積極貢獻。

習近平強調，「新征程上，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的僑務政策，緊緊圍繞黨和國家工作大局，更好凝聚僑心僑力，引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷秉承優良傳統、厚植家國情懷，發揮獨特優勢、展現更大作為，積極服務祖國統一大業，促進海內外中華兒女團結奮鬥，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業匯聚磅礴力量。」

此次全國僑務工作會議除傳達習近平指示，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧也出席會議並講話。王滬寧表示，習近平高度重視僑務工作，近日專門作出重要指示。他強調，「僑務工作是黨和國家的一項長期性戰略性工作」；「要更好把廣大海外僑胞和歸僑僑眷緊密團結起來，引導激勵他們在支持和參與祖國現代化建設、弘揚中華文化、促進祖國統一、密切中外交流合作等方面發揮更大作用」。

習近平 國務院 中共

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