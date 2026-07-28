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掌握國際輿論話語權？陸商務部發布文件闡述「產能過剩」中方立場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸一段時間以來被歐美國家指控產能過剩，而汽車也是被點名產能過剩的產業之一。圖為山東煙台港大批待出口的汽車。法新社
中國大陸一段時間以來被歐美國家指控產能過剩，而汽車也是被點名產能過剩的產業之一。圖為山東煙台港大批待出口的汽車。法新社

針對歐美近年紛紛指控中國大陸持續將過剩產能輸出海外，大量商品低價傾銷海外嚴重衝擊各國產業，大陸商務部28日正式發布「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」文件，系統闡述中方立場。外界認為中方此舉意圖或在先發制人，從而在國際輿論場中爭奪和掌握話語權。

文件除前言、結束語外共四章，分別是全面客觀看待全球產能和所謂「過剩」、對「產能過剩」相關四對關係的看法立場、中國堅持在開放合作中建設現代化產業體系、共同推動構建開放包容的全球產供鏈合作格局等。

文件強調，全球產能格局的演變是國際產業分工合作的必然結果。中國成為「世界工廠」，是積極融入經濟全球化、參與國際產業分工的結果。並指出，看待產能問題要全面、客觀、公正的態度，搞保護主義只會擾亂全球經貿秩序，給世界經濟增長帶來長期風險。

文件指出，「產能過剩」是市場經濟中的動態現象，供需平衡是相對的，不平衡是普遍的。全球尚未對「產能過剩」形成廣泛共識，不應將其作為限制別國發展的工具。

文件重點駁斥了將「產能過剩」與產業補貼、貿易順差、經濟失衡和市場競爭簡單掛鉤的錯誤觀點：文件指出，合理的產業補貼是世貿組織成員合法的政策工具，與產能過剩不存在必然聯繫；貿易順差是全球產業分工和供需結構共同作用的結果，並不意味著產能過剩；同時，文件用數據證明，內需一直是中國經濟的主引擎，2013至2024年間對經濟增長的平均貢獻率達93%，「中國內需不足導致產能過剩」的論調不符合事實；文件強調，競爭是促進產能優化調節和產業健康發展的重要保障。

文件表示，中國現代化產業的快速發展靠的是創新驅動和持續深化改革。中國產業對世界不是所謂的「中國衝擊2.0」，而是「中國機遇2.0」，有力推動了全球創新合作、綠色低碳轉型，並增進了各國民生福祉。

最後，文件呼籲各方共同推動構建開放包容的全球產供鏈合作格局，堅持多邊主義，維護世貿組織基本原則和規則，加強產業政策協調，擴大市場開放，共同推動全球經濟向著更可持續、更為普惠的方向發展。

中方 大陸商務部 歐美

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