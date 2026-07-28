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遭民眾黨批越南行「假考察真觀光」 沈有忠：禁得起考驗

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會副主委沈有忠今（28）日上午在陸委會一樓接受媒體聯訪。圖／截自陸委會提供影片
陸委會副主委沈有忠今（28）日上午在陸委會一樓接受媒體聯訪。圖／截自陸委會提供影片

民眾黨立法院黨團今（28）日上午質疑，陸委會今年5月赴越南考察是「假考察、真觀光」，並指相關預算暴增3倍。陸委會副主委沈有忠隨後回應，此行4天僅花費14萬4700多元，沒有任何私人行程，完整報告共33頁、逾1萬3000字，因涉及具體人、事、時、地、物，依規定僅公開精簡版。他強調，無論行程、目的、成效或經費，「都禁得起考驗」。

沈有忠今日上午在陸委會一樓接受媒體聯訪。他表示，陸委會的出國報告都有精簡版及完整版，完全按照立法院要求上網公開；涉及機密的部分，則提交精簡版。

沈有忠表示，民眾黨團公布的是3頁的精簡版，但陸委會已經提交給國安高層參考及運用的完整版報告，共有33頁、1萬3000多字，「短時間之內，我們也不可能馬上去造假」。

針對民眾黨團以「豪擲千萬」形容此次出訪，沈有忠表示，陸委會每季都會將預算執行情況送交立法院，立委完全可以查看。此次越南行程總花費為14萬4700多元，並非外界所稱的千萬元。

沈有忠說，此行共4天，第一天晚上抵達後，由駐越南代表劉世忠進行越南國情報告，並在其住處吃便餐；第二天起密集拜會當地智庫及重要官方單位。由於雙方已有默契，無法公開說明具體對象，但所見人士基本上都是現任且層級很高的官員，或是卸任官員。

他表示，台越雙方針對如何應對中國的灰色地帶衝突，以及台灣與越南共同利益、進一步合作的可能性，進行「紮紮實實的意見交換」。

沈有忠指出，訪團第一天晚上抵達、第四天早上返台，實際上只有第二天及第三天能夠安排行程，兩天內共拜會4個智庫及1個官方單位。中午時間也與當地投資顧問團餐敘，了解台越經貿議題，回國後提供相關單位參考；最後一天晚上則與越南台商總會交流意見。

「完全不管是在行程上面、目的上面，以及它的成效上面，甚至在經費上面，都經得起考驗。」沈有忠強調，除了早上可以出去跑步以外，此行沒有任何私人行程，「連去shopping的機會都沒有」。

他說，陸委會去年共接待接近150團、近800名外賓，許多外賓都希望陸委會能到其國家進一步交換意見。現在全世界都想了解兩岸及中國，「最了解兩岸的就是台灣，最了解中國的就是台灣」。

沈有忠表示，陸委會不只管理兩岸交流，也針對中國大陸及台海局勢進行研究，提供有需要的民主國家進行情資交換及參考。無論執政黨或在野黨，在國家利益上都不應區分黨派，向國際友人說清楚台灣立場及中國內部情況，是陸委會的職責，也是國家整體利益所在。

至於民眾黨團指陸委會出國考察預算暴增3倍，沈有忠否認表示，「絕對沒有暴增3倍這件事情」。陸委會今年度相關預算約編列800萬元，比去年稍微增加，但總額不到1000萬元。

他說，預算增加是因陸委會收到許多國家的邀請，希望主委、副主委或相關同仁前往交流，包括跨境鎮壓、中國大陸內部軍事將領接連落馬等議題，都受到各國關注。陸委會審慎評估後，認為相關交流對國家有幫助，所需經費也不算太多，因此稍微提高預算。

沈有忠表示，較遺憾的是目前朝野氣氛並不好，相關預算還是可能遭大幅刪減。他也對民眾黨團以「豪擲千萬」、「假考察真觀光」及「浪費納稅人的公帑」形容此次出訪表示無法接受，「我們辛苦的同仁也沒辦法接受」。

他最後說，完整版報告涉及具體的人、事、時、地、物，出訪時雙方已有不公開的默契，一旦公開，對雙方都沒有好處。台灣的外交處境非常辛苦，但完整的33頁報告中，已將相關內容交代得非常清楚。

民眾黨總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左）等上午舉行「假考察、真觀光？出國報告爛到爆！」記者會，抨擊部會事情做不好，政府濫用納稅人血汗錢，假考察、真觀光，假公務、真浪費。聯合報系資料照
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陸委會副主委沈有忠。聯合報系資料照
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考察 越南 民眾黨

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