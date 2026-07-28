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USCC：陸海警對台常態化巡邏 建立未來封鎖所需持續存在

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
美國前國防部助理部長薛瑞福在結束中國行後，隨即以印太安全研究所主席身分於26日來台訪問。聯合報系資料照
美國前國防部助理部長薛瑞福在結束中國行後，隨即以印太安全研究所主席身分於26日來台訪問。聯合報系資料照

中國海警在台灣東部海域的行動引發美方關注。美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）最新一期《中國簡報》（China Bulletin）指出，通過「常態化」海警巡邏，北京正在宣示其有權在台灣東部海域採取執法行動。中國運用海警而非解放軍海軍，除可避免軍事對抗，也同時建立了未來採取封鎖行動時所需的持續存在。

《中國簡報》表示，7月4日，北京宣布中國海警在台灣以東海域的巡航今後將視為「常態性」。這一宣布象徵北京在台灣周邊逐漸擴大海上活動的又一步驟。在此之前，中國海警曾於2026年6月展開「海上交通安全特別執法行動」，解放軍則於2025年12月舉行封鎖台灣周邊關鍵港口與領土的演習

《中國簡報》認為，中國的行動是其法律戰攻勢的一環—利用巡航與執法行動，並以法律管轄權的主張為後盾，來強化其存疑的主權主張。透過維持持續且「常態性」的海警巡邏，北京正在宣示擁有在台灣以東海域行使執法權。

《中國簡報》指出，這些新的巡航也符合北京對美國條約盟友日本加大施壓的整體構想。在過去一年中，日本首相高市早苗曾表示日本可能會對台灣突發事件作出軍事回應、推動擴大安全議程，並與菲律賓展開談判，以劃定兩國在台灣以東海域重疊的專屬經濟區（EEZ）界線。

作為回應，中國官方媒體將這些巡航定調為針對日本在爭議海域「挑釁」與「不悔改態度」的反制，展現北京決心挑戰日本在該地區採取更積極安全姿態的訊號。

另一值得注意的是，在美國總統川普5月訪問中國，雙方達成建構「中美建設性戰略穩定關係」後，USCC時隔七年於本月18日組團訪問中國。美國之音指出，代表團由該委員會主席薛瑞福（Randall Schriver）及副主席坤肯（Michael Kuiken）率領，此行旨在對美中關係進行第一手觀察，以充實委員會提交國會的工作成果。

大陸外交部去年曾批評USCC發布的報告是「虛假信息」，並稱該委員會一貫抱持對中國意識形態偏見，毫無公信力可言。

香港《南華早報》28日報導，USCC近日結束對北京、上海和杭州的訪問。該代表團此行曾與美國駐中國外交人員、中國政府官員、中國智庫及中美兩國企業代表舉行會談，「就一系列議題與交流對象進行了坦率討論」。

報導稱，討論內容涉及人工智慧、先進技術、生物科技、地方經濟和商業環境、經濟安全、地區安全及全球性問題等。但USCC並未透露此行會見了哪些中國官員。

在結束中國行之後，薛瑞福與坤肯隨即於7月26日至8月1日來台訪問。

北京 解放軍 美方

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