中日關係惡化影響貓熊引進 日地方政府正考慮放棄

中日關係冰凍也影響到日本貓熊引進。日本自今年1月起進入國內飼養貓熊「清零」狀態，27日已滿半年。隨著中日關係持續緊張，對於有貓熊依戀的日本而言，要重新引入大熊貓的前景未明。

日本人對於貓熊的迷戀十名著名，猶記年初東京上野動物園將兩隻貓熊依約送還給中國，日本的貓熊粉絲成千上百，群聚在動物園周圍，夾道送別。

日媒共同社報導，日中關係影響，日本各地政府的引進活動也變得低迷。作為東日本大地震災後重建象徵而一直在積極推動引進貓熊的仙台市也在考慮包括放棄在內的各種選項。

東京上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」在今年1月27日離開日本。次日，它們被移交給中國，完成了歸還手續。自1972年為紀念日中邦交正常化而獲贈貓熊以來，日本國內飼養的貓熊首次「清零」。仙台市、東京都和茨城縣持續爭取引進貓熊的活動因雙邊關係惡化而陷入停滯。

今年3月的仙台市議會特別委員會會議上，市長郡和子在指出日中關係當前形勢嚴峻的同時，也強調稱：「貓熊特別受孩子們喜愛。一直在為災後重建而推動引進工作。」

某演藝事務所向仙台市提供的資金支持也在2月畫上句號。仙台市將新設政府內部聯絡會議，以梳理相關課題。副市長高橋新悅在2月的市議會例行會議上提到「包括否定的可能性在內，希望得出一個結論」，言下之意，也做好放棄的準備。

事實上，日本多家動物園近年都表態希望能跟大陸引進貓熊：位於東京的上野動物園在2025年夏季前已向中方表達了新的貓熊租借意向，但至今未獲回復；茨城縣2019年開始推動引進貓熊，並在2025年4月與中國陝西省簽署了包括貓熊保護在內的促進友好關係發展備忘錄，在中日關係惡化後，負責人坦言「目前無法與陝西省開展基於備忘錄的交流」；位於神戶市的王子動物園曾飼養過貓熊，但目前並未推進引進。園內保留了原有飼養設施，將根據市民和議會的反應再行決定。