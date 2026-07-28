本周中共中央政治局會議 如何部署下半年經濟工作受關注

中共中央政治局會議預計本周召開，按慣例，每年7月下旬召開的政治局會議將重點分析研究當前經濟形勢、部署下半年經濟工作。大陸國家統計局日前公布，第二季GDP增長4.3%，低於年初確定的4.5%至5%的目標區間，本次政治局會議將提出什麼政策以確保全年經濟增速「保4.5%」受到關注。

財新網報導，國金證券首席經濟學家宋雪濤表示，上半年中國GDP增長4.7%，仍在目標區間內，考慮到基期效應及第二季月度經濟增速逐月回升的情況，如果存量政策加速使用，第三季增速回升到4.5%附近的難度不大，預期增量政策尚處於研究儲備而不是大規模推出的階段。

在財政政策方面，據中誠信國際統計，今年上半年，中國新增專項債發行人民幣2.1兆元，完成全年限額的47%，進度慢於2025年同期的49.1%。此外，今年「政府工作報告」中安排的人民幣8,000億元新型政策性金融工具尚未投放。市場普遍認為，下半年財政政策的重點將是「抓落地、趕進度」。

在第一季止跌轉正後，第二季固定資產投資增速再度轉負。銀河證券首席經濟學家章俊因此認為，7月中央政治局會議可能會進一步提高「穩投資」的要求，「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）等重大基礎設施網絡建設將是擴大有效投資的主要載體，其中尤其需要關注新型電網和算力網。

提振消費也被認為將是下半年中國經濟的重點任務之一。華泰證券指出，政策轉向供需兩端雙管齊下，通過城鄉居民增收計劃、社保和薪酬制度完善、生育和住房支持增強消費能力，文旅、餐飲、養老托育、體育健康、家政、入境消費等服務消費是下半年提振消費的主軸。

國盛證券首席經濟學家熊園預計，下半年「強產業」的焦點可能落在「結構分化」，即重點關注加快新動能培育、應用，包括「加快製造業數智化轉型，推動先進製造業和現代服務業深度融合，促進AI等新技術規模化商業化應用，培育更多新產業新賽道等」。