快訊

二伯道歉了！HAHABABY認「未保留完整設計紀錄」 宣布全面檢討

MLB／李灝宇單季50安破紀錄在即 25打點排隊內第7只用隊友3分之2場次

中和公公砍死媳婦！死者閨密淚揭內幕：她丈夫外遇、長期遭索財

聽新聞
0:00 / 0:00

本周中共中央政治局會議 如何部署下半年經濟工作受關注

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
儘管中國第二季GDP增速滑落至4.3％，但外界普遍認為，本周召開的中共中央政治局會議政策推出「強刺激」政策的可能性不高。法新社
儘管中國第二季GDP增速滑落至4.3％，但外界普遍認為，本周召開的中共中央政治局會議政策推出「強刺激」政策的可能性不高。法新社

中共中央政治局會議預計本周召開，按慣例，每年7月下旬召開的政治局會議將重點分析研究當前經濟形勢、部署下半年經濟工作。大陸國家統計局日前公布，第二季GDP增長4.3%，低於年初確定的4.5%至5%的目標區間，本次政治局會議將提出什麼政策以確保全年經濟增速「保4.5%」受到關注。

財新網報導，國金證券首席經濟學家宋雪濤表示，上半年中國GDP增長4.7%，仍在目標區間內，考慮到基期效應及第二季月度經濟增速逐月回升的情況，如果存量政策加速使用，第三季增速回升到4.5%附近的難度不大，預期增量政策尚處於研究儲備而不是大規模推出的階段。

財政政策方面，據中誠信國際統計，今年上半年，中國新增專項債發行人民幣2.1兆元，完成全年限額的47%，進度慢於2025年同期的49.1%。此外，今年「政府工作報告」中安排的人民幣8,000億元新型政策性金融工具尚未投放。市場普遍認為，下半年財政政策的重點將是「抓落地、趕進度」。

在第一季止跌轉正後，第二季固定資產投資增速再度轉負。銀河證券首席經濟學家章俊因此認為，7月中央政治局會議可能會進一步提高「穩投資」的要求，「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）等重大基礎設施網絡建設將是擴大有效投資的主要載體，其中尤其需要關注新型電網和算力網。

提振消費也被認為將是下半年中國經濟的重點任務之一。華泰證券指出，政策轉向供需兩端雙管齊下，通過城鄉居民增收計劃、社保和薪酬制度完善、生育和住房支持增強消費能力，文旅、餐飲、養老托育、體育健康、家政、入境消費等服務消費是下半年提振消費的主軸。

國盛證券首席經濟學家熊園預計，下半年「強產業」的焦點可能落在「結構分化」，即重點關注加快新動能培育、應用，包括「加快製造業數智化轉型，推動先進製造業和現代服務業深度融合，促進AI等新技術規模化商業化應用，培育更多新產業新賽道等」。

中共 人民幣 財政

延伸閱讀

陸7月製造業PMI溫和復甦 關注政治局會議對下半年經濟政策的定調

大陸工業利潤兩位數成長 上半年增18%衝上18兆元

中國6月工企利潤年增15.1% 電子行業是重要支撐

景氣熱絡連七月亮紅燈 國發會：經濟擴張力道穩健

相關新聞

動作頻頻！陸在我東部海域進行科研 日船跟監

大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所「藍海二○一」科學調查船七月十七日至廿三日，在台灣以東海域進行七天的漁業資源調查。大陸環球時報昨指，初步鑑定，該海域約有一一四種魚類、八種頭足類、六種蝦蟹類。同時，這片水域魚類浮游生物種類和數量眾多，並稱台灣東部海域是中國漁民的傳統漁場。

本周中共中央政治局會議 如何部署下半年經濟工作受關注

中共中央政治局會議預計本周召開，按慣例，每年7月下旬召開的政治局會議將重點分析研究當前經濟形勢、部署下半年經濟工作。大陸國家統計局日前公布，第二季GDP增長4.3%，低於年初確定的4.5%至5%的目標區間，本次政治局會議將提出什麼政策以確保全年經濟增速「保4.5%」受到關注。

被北京視為不友善機構 USCC：致力每年至少一次訪華

美國專注中國議題的國會諮詢小組美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席、前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、USCC副主席庫肯（Mike Kuiken）率領的兩黨代表團，日前結束了自2019年以來，首次對中國大陸的考察訪問。庫肯並稱將致力每年至少一次訪中。

陸海警北太平洋「公海巡航」 揚言加強登臨

大陸海警局宣布，七月廿七日，由大陸海警長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊從青島起航，赴北太平洋執行為期四十五天的公海漁業執法巡航任務。期間，大陸海警將加強公海登臨檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。