遭美301關稅加稅 陸僅表示：緊盯美後續舉措

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
川普政府日前公布301新關稅，大陸遭加徵額外12.5%關稅，大陸商務部27日晚間表示，中方「繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利」。美聯社
川普政府日前公布301新關稅，大陸遭加徵額外12.5%關稅，大陸商務部27日晚間表示，中方「繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利」。美聯社

川普政府廿三日以未有效打擊強迫勞動為由，對貿易夥伴課徵三○一新關稅中國大陸面臨額外百分之十二點五稅率。大陸商務部發言人昨晚間回應，這是典型單邊主義、保護主義行為，中方堅決反對，並指中方對美第一輪芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍有效，繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，保留採取一切必要措施的權利。

美方公布三○一新關稅措施，外界關注對大陸國家主席習近平九月回訪美國安排的衝擊。而大陸商務部罕見未在第一時間回應，昨晚以發言人名義「答記者問」。

大陸商務部發言人稱，中方一貫反對強迫勞動，建立了完善的勞動法律法規體系，堅決防範和打擊強迫勞動行為。反觀美方，不僅仍未批准加入一九三○年強迫勞動公約，還長期操弄強迫勞動議題，此次又以強迫勞動為由發起三○一調查並加徵關稅，是典型單邊主義、保護主義行為。

該發言人指，美方在中美經貿磋商中明確承諾，對中國商品的替代加徵關稅不會超過百分之廿。目前美方對中國商品的替代加徵關稅為百分之十二點五，中方對美第一輪所謂芬太尼關稅和對等關稅的反制措施仍然有效。中方敦促美方糾正錯誤做法，徹底取消有關單邊關稅措施。

另針對美國財長貝森特廿一日表示，美將調查大陸ＡＩ模型是否自美國模型「蒸餾」而來，並可能以智慧財產權竊盜為由制裁陸企。大陸商務部發言人昨回批其說法是「扣帽子」，指美方做法屬於典型的ＡＩ霸權主義行徑；但也喊話美方切實落實兩國元首共識，同中方相向而行，加強ＡＩ對話、溝通。

關稅 大陸商務部 中國大陸

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