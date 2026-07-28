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陸海警北太平洋「公海巡航」 揚言加強登臨

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸海警此次赴北太平洋「執法巡航」，由長山艦和五虎艦組成編隊。圖／取自「中國海警」微信公眾號
大陸海警此次赴北太平洋「執法巡航」，由長山艦和五虎艦組成編隊。圖／取自「中國海警」微信公眾號

大陸海警局宣布，七月廿七日，由大陸海警長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊從青島起航，赴北太平洋執行為期四十五天的公海漁業執法巡航任務。期間，大陸海警將加強公海登臨檢查。

根據大陸海警局歷年公布的資料，此次應是大陸海警組織的第十一次北太平洋公海漁業執法巡航。大陸海警首次赴北太平洋公海展開執法巡航為二○一六年。

據大陸海警局微信公眾號發布，大陸海警局稱，此次任務旨在履行國際公約義務，維護北太平洋公海漁業生產秩序，養護公海漁業生態資源，充分展現中方積極參與全球海洋治理、主動承擔公海漁業資源養護責任的大國擔當。

大陸海警局表示，任務期間，大陸海警將按照相關國際公約協定，開展全方位、立體式執法巡查，加強公海登臨檢查，嚴厲打擊非法、不報告、無管制捕撈活動，切實維護公海漁業生產秩序、促進漁業資源可持續發展。

二○二五年十月十日，大陸海警海門艦和洋山艦組成的艦艇編隊在完成北太平洋公海漁業執法巡航任務返港後，環球網曾報導，大陸海警在北太平洋公海歷時卅一天的巡航期間，共觀察記錄各國漁船六十九艘，登臨檢查十艘，直升機公海飛行執法五架次。

大陸 青島 中方

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