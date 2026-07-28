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動作頻頻！陸在我東部海域進行科研 日船跟監

聯合報／ 記者謝守真／台北報導
大陸農業農村部旗下「藍海201」科學調查船，7月17日至23日赴台灣以東海域開展漁業資源調查。圖／取自環球網
大陸農業農村部旗下「藍海201」科學調查船，7月17日至23日赴台灣以東海域開展漁業資源調查。圖／取自環球網

大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所「藍海二○一」科學調查船七月十七日至廿三日，在台灣以東海域進行七天的漁業資源調查。大陸環球時報昨指，初步鑑定，該海域約有一一四種魚類、八種頭足類、六種蝦蟹類。同時，這片水域魚類浮游生物種類和數量眾多，並稱台灣東部海域是中國漁民的傳統漁場。

報導提到，七天航程中，不僅有某國軍機在「藍海二○一」上空盤旋，日本海上保安廳更出動ＰＬＨ四二「春光」號巡視船跟監。大陸海警二三○五艦保持高度警惕，將「春光」號攔截在大陸科考船十四海里外，迫使日方巡視船難以靠近。

針對北京自六月起加強對台灣東部海域行動，陸委會副主委沈有忠昨表示，中國大陸海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域執法巡查「不合法也不正當」，政府已提出嚴正抗議，也呼籲國際正視。他並指，我方海上應處原則以「廿四海里」為基準，在廿四海里外避免升高衝突，但廿四海里內涉及主權，政府絕不退讓。

沈有忠說，若我方漁船或商船遭遇大陸船艦要求登船臨檢，第一時間應盡可能靠近海巡船艇，由海巡出面應處；若附近沒有海巡船艇，應立即退回廿四海里內，以避免形成遭陸方登船臨檢的事實。

隨船採訪大陸前述調查的環球時報昨報導指，台灣島以東海域是中國管轄海域，是中國的「祖宗海」。本次科考航次首席科學家、東海水產研究所副所長鄭漢豐說，「此行最具里程碑意義之處，在於填補了我國台東海域的漁業調查空白，進而完善了我國專屬經濟區漁業資源科學調查的區域版圖」；該海域也是太平洋藍鰭金槍魚（鮪魚）的重要產卵場之一，是迄今唯一分布於中國專屬經濟區內的產卵場。

此航次浮遊生物組組長、中國水產科學研究院助理研究員陳淵戈說，「這片海域生物如此豐富，我們的科考成果未來足以成書」。魚類組組長張寒野說，台東海域海床存在罕見的斷崖式深度變化，水深可達三千到五千米，與大陸國內其他近海幾十到上百米的大陸架特徵截然不同。

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