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中和公公涉砍殺媳婦...檢方相驗驚見逾百刀 頸部僅剩骨頭相連

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日本自衛隊官員持刀闖入中國大使館 中方促嚴懲

中央社／ 台北27日電

3月24日持刀闖入中國駐日本大使館的日本現役自衛隊官員村田晃大，7月27日被日本檢方以入侵建築物、威脅使館工作人員等罪名起訴。中國駐日本大使館發言人敦促日方盡快徹查案情，嚴懲涉案人員。

據中新社報導，中國駐日本大使館發言人在回答記者問題時表示，日本自衛隊現役官員持刀侵闖中國大使館，向中方發出暴力威脅，嚴重違反「維也納外交關係公約」，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。有關案件事實清楚、證據確鑿。

該發言人指出，這一事件充分暴露出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，自衛隊人員失管失教，也暴露出日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上錯誤政策的惡劣影響，成為「新型軍國主義」成勢為患的社會土壤。

據指出，中國大使館強烈敦促日方切實負起責任，盡快徹查案情，深挖背後根源，嚴懲涉案人員，杜絕此類事件再次發生，向中方和國際社會作出負責任的交代。

中方 自衛隊 大使館

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