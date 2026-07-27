學者：中共大型軍演效益已不大 但灰色地帶騷擾恐持續增加

亞洲政經與和平交流協會27日舉辦「中國對台複合式施壓的新趨勢——法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會。針對中國大陸今年是否會發動大型圍台軍演，陸委會副主任委員沈有忠27日表示，從整體結構來看，大型軍演效果已不如過去，成本太高、效益太低，也可能影響中國大陸下半年整體國際布局，且恐會使台灣選舉議題升溫。

沈有忠在會上表示，大型軍演的政治效果已經不大，也會破壞中國大陸下半年在國際場域上的整體部署。在美中第一輪高層會晤後，到9月底第二輪會晤前，北京需要維持台海局勢穩定，因此除非出現重大偶發事件，例如裴洛西訪台引發北京強烈反應，否則大規模軍演對中國大陸而言「成本太高、效益太低」。

他接著說，台灣年底將舉行選舉，若中國大陸此時發動軍演，反而可能做球讓台灣選舉議題升溫，恐非北京所樂見。不過，他認為，中國大陸持續性的灰色地帶騷擾仍會增加，包括跨境施壓等相關行動。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員鍾志東指，中國大陸今年迄今未再實施大規模「圍台軍演」，而是改以海警船、公務船等灰色地帶手段，在台灣東部海域持續活動，形成常態化施壓。他指出，大型軍演容易引發國際反彈，也無法有效達到威嚇效果，因此中國大陸可能透過海上活動降低政治成本，同時強化對台主權主張並測試台灣及周邊國家反應。

鍾志東說，台灣東部海域具有重要戰略意義，中國大陸持續在該區域活動，除熟悉作戰環境、蒐集海域情資外，也具有戰前準備及「反介入／區域拒止」（A2/AD）的戰略意涵。他指出，中國大陸透過灰色地帶行動取代部分大型軍演，並結合政治、法律及敘事操作，企圖改變台海現狀。中國大陸海警船正測試台灣底線，應正視他們對台野心。

另，中正大學政治學系教授蔡榮祥稱，中國大陸海警船近期在台灣東部海域以「執法」名義盤查過往船舶，實際上是藉由低強度執法擴張海域管轄權，企圖改變台海現狀。他表示，中國大陸宣稱「點驗」近兩百艘船舶，目的在塑造對相關海域具有管轄權的政治宣傳效果，本質是「假執法、真擴權」。依《聯合國海洋法公約》，專屬經濟海域內各國船舶依法享有航行自由，中國大陸無權要求外國船舶通報或接受盤查，相關行動恐增加區域安全風險。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗則指，中國大陸對台複合式施壓已不是單一事件，而是國家層次、跨部門整合運作，在法律、外交、軍事及社會面同步推進。他指出，中國大陸透過法律與外交形塑台灣屬於中國內政的框架，並藉由海警執法、軍事活動及社會層面的盤查與施壓，提高台灣政府、企業及民眾的政治成本。