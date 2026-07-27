因應陸船侵擾東部海域 沈有忠：24海里內主權絕不退讓

中國大陸近期船艦在台灣東部海域的行動引發關注，針對如何因應相關情況，陸委會副主委沈有忠27日表示，政府已透過公開抗議及既有溝通管道向陸方表達關切與不滿，海上應處原則則以「24海里」為基準，在24海里外避免升高衝突，但24海里內涉及主權，政府「絕不退讓」。

沈有忠27日出席亞洲政經與和平交流協會舉辦的「中國對台複合式施壓的新趨勢─法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會。對於媒體問及上述相關問題，沈有忠回應指，針對大陸船艦在東部海域的相關作為，政府除公開表達抗議外，也透過第三方及既有機制向大陸表達關切與不滿，並持續研擬相關應處方式。

他指出，目前海上應處原則相當明確，就是請我方海巡弟兄維持24海里作為基準線，在24海里以外我們避免升高衝突，但24海里內涉及我方主權「絕不退讓」，我方「踩著這條線」。

沈有忠表示，政府同時提醒在附近作業的漁船及商用船舶，避免任何可能讓情勢升高的情況。他指出，目前大陸主要仍以無線電喊話等方式，象徵性宣示其所謂管轄權，但若未來進一步升高至登船臨檢，情勢就會變得相當嚴重。他接著說，要進行登船臨檢實際上難度非常高，因為必須兩艘船停止的情況，才能放下小艇登船，只要台灣漁船保持動態狀態，登船臨檢幾乎無法做到。

他表示，政府已與海巡署及漁民建立相關應變機制，降低遭登船臨檢的可能性。由於執行登船臨檢必須在雙方船舶停止航行、放下小艇的情況下才能進行，因此只要我方船舶保持航行狀態，陸方實際執行登船臨檢的難度將大幅提高。

沈有忠說，若我方漁船或商船在經濟海域內遭遇大陸船艦要求登船臨檢，第一時間應盡可能靠近海巡船艇，由海巡單位出面應處；若附近沒有海巡船艇，則應立即退回24海里範圍內，以避免形成遭陸方登船臨檢的事實。

除現場應變外，沈有忠表示，政府未來也將持續提升監控、驅離能力，並落實海巡船艇伴航等作法。他坦言，面對大陸船艦數量及噸位均占優勢，台灣更需要運用無人機提升海域監控能力。

沈有忠指出，透過無人機可降低海巡長時間出勤壓力，也能有效節省執法成本。若能先以無人機掌握中國船艦動態，待對方進入鄰接區或24海里範圍內，再由海巡船艇前往應處，將能提高執法效率，也可將更多成本轉嫁給對方。他表示，在大陸經濟情勢不如以往的情況下，善用無人機等科技監控工具，可望發揮更大的嚇阻與監控效果。