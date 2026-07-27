中共侵擾東部海域 陸委會：24海里內涉及主權不退讓

針對中共在台灣東部海域進行的行動如何因應問題，陸委會副主委沈有忠表示，仍請第一線海巡人員維持24海里為基準，24海里以外，避免升高衝突；24海里以內，涉及主權，絕不退讓。

沈有忠於今天出席「中國對台複合式施壓的新趨勢─法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會。對於媒體提問，針對中共在台灣東部海域的行動，政府要如何與對岸進行交涉，沈有忠做上述回應。

沈有忠說，關於在東部海域，除了公開表達抗議之外，政府也會透過第三方，以及既有的溝通機制，向中國表達台灣對此事的關切與不滿。

至於如何應處，沈有忠說，「目前的原則仍是請海巡弟兄維持24海里為基準。24海里以外，我們不升高衝突；24海里以內，我們主權絕不退讓。」

沈有忠說，政府也持續提醒在附近作業的漁船及商船，避免任何可能導致情勢惡化的情況。例如，目前中國主要還是以喊話方式，象徵性宣示有管轄權，但如果未來升高到登船臨檢，情勢就會變得相當嚴重。

沈有忠進一步指出，事實上，要進行登船臨檢並不容易，因為必須兩艘船停止的情況，中國才能放下小艇登船，只要台灣漁船保持動態狀態，登船臨檢幾乎無法做到。

他表示，如果在台灣經濟海域內遭遇中國船隻試圖登船臨檢，若附近有海巡船隻，就請台灣的船隻靠近海巡範圍內，由海巡署進行應對與處理。若附近沒有海巡船隻，就退回到24海里，不要製造登船臨檢的事實。

沈有忠說，目前的反制作為，大致包括幾個方向，包含加強監控能力、提升驅離能力等。

他說，監控能力的提升需要無人機的協助。由於雙方的量體差距大，中國的船隻數量較多、噸位也較高，因此，如果能善用無人機執行監控，就可以有效降低台灣的壓力，將成本轉嫁到對方身上。

他說，中國船隻若要航行至台灣東部海域，本身所付出的成本比台灣還高。因此，如果台灣能透過無人機先進行監控，只有在對方真正進入台灣禁限制水域或24海里，政府再派船隻應處，若沒必要就不必出動，這樣成本就能大幅降低。