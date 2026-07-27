分析中共對台軍演 效果已不如以往

針對中共今年是否會有大型軍演，陸委會副主委沈有忠今天表示，從整體結構來看，大型軍演效果已不如以往，因為成本太高、效益太低，且台灣年底有選舉，中共此時發動軍演可能會讓台灣選舉議題升溫。

亞洲政經與和平交流協會今天舉辦「中國對台複合式施壓的新趨勢─法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會。

沈有忠說，整體而言，大型軍演的效果已經不如以往，而且也會影響中國下半年整體的國際布局。除此之外，在美中第一輪高層會晤之後，到9月底這段時間，北京非常需要維持台海局勢的穩定。

沈有忠進一步表示，除非發生重大突發事件，例如像當年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京認為必須強烈回應的外部事件，否則從整體結構來看，中國再次發動大規模軍演，成本太高、效益太低。

他說，今年底台灣還有選舉，如果中國此時發動軍演，反而可能替台灣選舉議題升溫，甚至產生反效果，恐怕非北京所樂見。不過，沈有忠判斷，中共持續性的灰色地帶騷擾會持續。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員鍾志東表示，中國近年對台軍事施壓已出現新變化，今年迄今未再實施大規模「圍台軍演」，而是改以海警船、公務船等灰色地帶手段，在台灣東部海域持續活動，形成常態化施壓。

他認為，此舉可降低大型軍演帶來的國際反彈與政治成本，另一方面，藉由海上活動強化對台主權主張，並測試台灣及周邊國家的反應。

鍾志東指出，台灣東部海域是重要戰略空間，中國持續在東部海域活動，除熟悉作戰環境、蒐集海域情資外，也具有戰前準備及「反介入／區域拒止」（A2/AD）的戰略意涵。

他表示，中國透過灰色地帶行動取代部分大型軍演，同時結合政治、法律與敘事操作，企圖將台灣議題內政化、削弱國際關注。台灣應持續提高警覺，密切監測相關動態，並與理念相近國家合作，共同因應中國複合式施壓帶來的安全挑戰。