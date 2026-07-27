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太子集團創辦人陳志被批捕 案件進入刑事起訴程序

中央社／ 台北27日電
太子集團首腦陳志。圖／取材自成都商報
太子集團首腦陳志。圖／取材自成都商報

據財新網引述消息人士報導，被押解回中國半年後，有「電詐之王」之稱的柬埔寨太子集團創辦人陳志7月6日被中國當局批准逮捕，意味著案件進入刑事起訴程序。

報導稱，與此前押解回中國時相比，陳志涉嫌的罪名減少了「掩飾隱瞞犯罪所得罪」，但增加了「侵犯著作權」和「故意傷害」罪。

福建出生、38歲的陳志被控在柬埔寨經營詐騙犯罪園區，經營網路賭場、人口販運和強迫勞動等。今年1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，中國公安部派出工作組，將陳志從柬埔寨金邊押解回中國。

根據中國公安部公告，今年1月，在柬埔寨的配合下，「中國籍陳志」被押解回國。公安部稱，這是「中柬執法合作取得的又一重大戰果」。

新華社報導，中國國家主席習近平本月17日在上海西郊賓館與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會面時說，要用好中柬外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制，聯手嚴打製假走私、網賭電詐等跨境犯罪，維護好共同利益和安全。

洪馬內則說，柬埔寨願同中國深化政治互信，擴大兩國貿易，開展基礎設施等重大項目合作，加大力度打擊電信詐騙。

太子集團 陳志 柬埔寨

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